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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Inició montaje de estructura principal de centro de eventos Arena Bonita de Bucaramanga

Inició montaje de estructura principal de centro de eventos Arena Bonita de Bucaramanga

La obra del nuevo centro de espectáculos de Bucaramanga completa una ejecución del 25%. Se instaló la primera de las 32 columnas que conformarán la estructura principal del escenario.

Obra Arena Bonita Bucaramanga.jpg
Blu Radio. Obras Arena Bonita Bucaramanga //Foto: Blu Radio
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 9 de jun, 2026

La construcción de la Arena Bonita, el nuevo centro de espectáculos y eventos de Bucaramanga y Santander, que tendrá una capacidad de 20.000 asistentes, alcanzó un avance cercano al 25 % en su ejecución. Así lo confirmó el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, durante una visita de inspección a la obra, donde inició la instalación de la primera de las 32 columnas que conformarán la estructura principal del escenario.

El mandatario destacó que esta nueva etapa representa un hito dentro del proceso constructivo, debido a la complejidad técnica que requiere el montaje de cada una de las piezas que sostendrán la infraestructura.

“Va con más de un 25 % de ejecución. Hoy vamos a presenciar la instalación de la primera columna. Recuerden que son 32 columnas que se van a colocar; es una tarea que requiere un proceso de ingeniería muy preciso y la articulación de diferentes industrias. En Barranquilla se están fabricando las columnas y aquí se adelanta toda la construcción de los pilotes”, explicó Díaz.

La Arena Bonita es una de las apuestas más importantes de la actual administración departamental para impulsar el turismo de eventos, los espectáculos masivos y la reactivación económica en Santander.

Según el gobernador, la infraestructura permitirá atraer visitantes de diferentes regiones del país y dinamizar sectores como la hotelería, el comercio, el transporte y la gastronomía.

“Esta obra va a ayudar a traer desarrollo económico al departamento. A través de la Arena Bonita vamos a atraer turistas, generar consumo en diferentes sectores y aumentar los recursos que tenemos para programas dirigidos a los adultos mayores y para las universidades”, afirmó.

Además del avance físico de la construcción, la Gobernación también trabaja en la búsqueda de aliados estratégicos para la comercialización del nombre del escenario mediante un acuerdo de patrocinio.

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De acuerdo con Díaz, varias entidades financieras han mostrado interés en adquirir los derechos de nombre de la infraestructura, una estrategia que permitiría garantizar ingresos permanentes para su operación y mantenimiento una vez entre en funcionamiento.

Hemos recibido varias ofertas para el nombre de la Arena Bonita. Se ha avanzado con algunos bancos que están interesados y estamos esperando sus propuestas para definir un nombre que además nos ayude a contar con un recurso fijo para este escenario tan importante para el área metropolitana y para Santander”, señaló.

El Arena Bonita está proyectada como un espacio multipropósito para la realización de conciertos, eventos deportivos, ferias y actividades culturales de gran formato, consolidándose como uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos que actualmente se ejecutan en el departamento.

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