Investigan muerte de soldado profesional en vía de Cúcuta; no descartan homicidio

Las autoridades de Norte de Santander adelantan investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que murió el soldado profesional Wuaider del Carmen Ramos Sepúlveda, en hechos ocurridos en la ciudad de Cúcuta.

De acuerdo con un comunicado oficial de la Fuerza de Tarea Vulcano, unidad adscrita a la Segunda División del Ejército Nacional, el uniformado falleció tras sufrir un accidente de tránsito cuando se desplazaba en su motocicleta particular hacia su lugar de residencia, luego de terminar su jornada de servicio.

El hecho se registró en la avenida Libertadores, en el sector de la Zona Franca de Cúcuta, donde, según la información preliminar, el soldado perdió la vida en el lugar.

Tras lo ocurrido, autoridades competentes hicieron presencia en la zona e iniciaron las respectivas investigaciones para determinar las causas exactas del hecho.



Las autoridades de tránsito de Norte de Santander manifestaron que se trataba de un hecho violento cuando llegaron al sitio. "Cuando los agentes llegaron a hacer el levantamiento, encontraron que el cuerpo tenía un disparo en el rostro”, asegurò el comandante del Cuerpo de Alféreces de Cúcuta, Javier Caballero.

El Ejército Nacional indicó que se mantiene atento a los resultados oficiales, especialmente ante versiones no confirmadas que circulan en algunos medios y redes sociales, en las que se sugiere que la muerte del uniformado habría sido producto de un ataque con arma de fuego.

#ComunicaciónOficial | El Comando de la Fuerza de Tarea Vulcano, unidad orgánica de la #SegundaDivisión del @COL_EJERCITO, se permite informar respecto al fallecimiento de nuestro soldado profesional Wuaider del Carmen Ramos Sepúlveda (q. e. p. d.) que:



Más detalles en el… pic.twitter.com/x3idBgJF50 — Segunda División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div2) March 30, 2026

La institución informó además que dispuso un equipo interdisciplinario para brindar acompañamiento integral a la familia del soldado, quien contaba con más de 10 años de servicio.

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Finalmente, el comando militar expresó sus condolencias a los familiares y allegados del uniformado, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer plenamente si la muerte del soldado Ramos Sepúlveda fue por el accidente o un homicidio.