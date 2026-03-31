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Investigan muerte de soldado profesional en vía de Cúcuta; no descartan homicidio

El hecho se registró en la avenida Libertadores, en el sector de la Zona Franca de Cúcuta.

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