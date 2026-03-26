Atentado con explosivos contra vehículo militar en Cúcuta deja cinco soldados heridos

Un nuevo hecho de violencia se registró en el nororiente del país, luego de que un atentado con explosivos contra un vehículo militar dejara cinco soldados heridos en la ciudad de Cúcuta. De acuerdo con el Comando de la Trigésima Brigada, unidad orgánica de la Segunda División del Ejército Nacional, el ataque ocurrió cuando las tropas se movilizaban por el anillo vial occidental de la ciudad.

Según el reporte oficial, los uniformados se desplazaban desde el municipio de Sardinata hacia Cúcuta. Aunque no se reportaron heridos de gravedad, cinco militares, incluido el conductor, resultaron afectados por aturdimiento debido a la onda explosiva.

Los soldados fueron trasladados de inmediato a un centro asistencial, donde reciben atención médica y se encuentran estables. Asimismo, uno de los vehículos militares presentó daños a causa de la detonación.

El Ejército Nacional rechazó de manera contundente este atentado, que sería atribuido, de manera preliminar, a integrantes del grupo armado organizado ELN, específicamente del Frente de Guerra Urbano. Según las autoridades, este ataque podría ser una retaliación por las operaciones militares que se adelantan en la región contra esta estructura ilegal.



“El hecho constituye una violación a los derechos humanos y una infracción al derecho internacional humanitario”, señaló el Comando de la Trigésima Brigada.

Tras la explosión, las tropas activaron los protocolos de seguridad y aseguraron el área para evitar nuevas afectaciones que pongan en riesgo a la población civil.

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Este atentado se suma a otros hechos recientes de violencia en la región, lo que mantiene en alerta a las autoridades frente a la situación de orden público en Norte de Santander.