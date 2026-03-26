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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Atentado con explosivos contra vehículo militar en Cúcuta deja cinco soldados heridos

Atentado con explosivos contra vehículo militar en Cúcuta deja cinco soldados heridos

La Segunda División del Ejército atribuye el atentado al frente urbano del ELN que opera en Cúcuta.

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