Iván Cepeda ganó en Puerto Wilches y Barrancabermeja: así quedó la votación

Los resultados electores marcaron un descontento generalizado de los municipios de Santander con el actual Gobierno y con las políticas que impulsa. De los 87 municipios de la región, sólo dos apoyaron a Iván Cepeda, mientras que en los 85 restantes la victoria de Abelardo De La Espriella fue contundente y clave para lograr el triunfo como nuevo presidente de Colombia.

“Se consolida un poco lo que pasó en la primera vuelta, que los santanderes son un bastión de lealtades electorales de candidatos de la derecha, incluso arriba de Antioquia. Santander votó 64 por ciento esta vez por Abelardo, lo mismo que Antioquia, pero de ese 64%, es decir, del aumento de la votación de De La Espriella, que fue cerca de 140 mil votos, allí es obvio que recogió casi los 80 mil votos de Paloma, y digamos que 60 mil votos apañó en todos los otros candidatos”, expresó Julio César Acelas, analista político.

En Santander Iván Cepeda obtuvo 343.998 votos en la primera vuelta y aunque aumentó a 431.551 en segunda, los números de Abelardo De La Espriella por poco lo doblan en la jornada de ayer: 822.592 votos que corresponden al 64,58 %.

El candidato de izquierda mantuvo su dominio en Barrancabermeja y Puerto Wilches donde ganó con 83.663 votos (64,92 %) y 10.288 (59,95 %), respectivamente, superando al nuevo presidente que obtuvo 43.584 y 6.722 en esos municipios.



Para los analistas políticos de la región la victoria de Cepeda en Barrancabermeja y Puerto Wilches es un punto de reflexión, pues estos municipios hacen parte de la zona del Magdalena Medio, un territorio que ha tenido problemas de narcotráfico, gran influencia de grupos armados ilegales y en general violencia.

Más allá de los temas de orden público, el analista político Julio César Acelas expresó que en Barrancabermeja y Puerto Wilches debe haber mucha expectativa con el nuevo gobierno que ha planteado una política minero-energética totalmente diferente, con la idea de impulsar el fracking en varias zonas del país.

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Los santandereanos ahora esperan que el nuevo presidente ayude al departamento luego de 4 años de ausencia total de proyectos e inversiones.