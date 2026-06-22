Escrutinio en Santander alcanza el 99,3%: solo faltan 39 de las 5.690 mesas por escrutar

Los resultados de la segunda vuelta presidencial confirmaron el amplio respaldo que recibió Abelardo de la Espriella en Santander, donde se impuso con comodidad en el área metropolitana de Bucaramanga y en la mayoría de las provincias del departamento. Sin embargo, Iván Cepeda logró mantener el dominio electoral de la izquierda en Barrancabermeja y Puerto Wilches, los únicos municipios santandereanos donde obtuvo la victoria.

En Bucaramanga, De la Espriella alcanzó 225.344 votos, equivalentes al 64,93 % de la votación, mientras que Cepeda obtuvo 115.594 sufragios, correspondientes al 33,31 %. La tendencia se repitió en Floridablanca, donde el presidente electo logró 100.509 votos (64,96 %) frente a los 51.490 votos (33,28 %) de su contendor.

En Girón, De la Espriella sumó 56.365 votos, equivalentes al 62,62 %, mientras que Cepeda obtuvo 32.084 sufragios (35,64 %). En Piedecuesta, el candidato de derecha también registró una amplia ventaja con 60.405 votos (64,57 %), frente a 31.620 votos (33,80 %).

El respaldo al presidente electo también fue contundente en municipios como Lebrija, donde obtuvo el 76 % de la votación; San Vicente de Chucurí, con el 75,89 %; Vélez, con el 64,63 %; y Barbosa, con el 60,34 % de los sufragios.



La excepción volvió a ser Barrancabermeja, principal centro urbano del Magdalena Medio santandereano. Allí, Iván Cepeda se impuso con 76.723 votos, equivalentes al 65,51 % de la votación, mientras que De la Espriella alcanzó 38.944 sufragios (33,25 %).

Cepeda también logró la victoria en Puerto Wilches, donde obtuvo 8.509 votos (58,56 %), frente a los 5.886 sufragios (40,51 %) de De la Espriella.

Los resultados evidencian una marcada división electoral en Santander. Mientras el área metropolitana de Bucaramanga y las provincias de Guanentá, Vélez y Yariguíes respaldaron mayoritariamente a Abelardo de la Espriella, el Magdalena Medio mantuvo su apoyo a Iván Cepeda, consolidando a Barrancabermeja como uno de los principales bastiones de la izquierda en el departamento.

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En Santander, según los datos de la Registraduría, el escrutinio alcanza el 99,3% y finalizará este lunes en Neomundo.

