Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Funeral de Miguel Uribe
Niña desaparecida en Cajicá
Alfredo Saade
Isla Santa Rosa

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Joven de 22 años muere tras chocar contra poste mientras hacía piruetas en su moto en Ocaña

Joven de 22 años muere tras chocar contra poste mientras hacía piruetas en su moto en Ocaña

Un joven motociclista perdió la vida en Ocaña tras un arriesgado show en moto que terminó en tragedia. Un video reveló los segundos previos al fatal impacto.

Joven de 22 años muere tras chocar contra poste mientras hacía piruetas en su moto
Joven de 22 años muere tras chocar contra poste en Ocaña.
Foto: Captura X @smcontraportada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 13, 2025 07:21 p. m.

En la madrugada del martes 12 de agosto, un grave accidente de tránsito cobró la vida de Danilo Eduardo Larez Badía, un joven venezolano de 22 años, reconocido en Ocaña, Norte de Santander, por sus arriesgadas maniobras en motocicleta bajo el nombre de “Rapi Stunt”.

Los hechos ocurrieron en el barrio Juan XXIII, donde Larez, al mando de una motocicleta AKT NKD, realizaba maniobras conocidas como ‘caballitos’ y otras acrobacias a alta velocidad, mientras un grupo de amigos lo seguía y grababa con sus celulares.

De acuerdo con testigos, en medio de una de las piruetas, perdió el control del vehículo y terminó impactando violentamente contra un poste de energía. El golpe fue tan fuerte que quedó inconsciente de inmediato y sufrió un trauma craneoencefálico severo.

Videos difundidos en redes sociales muestran no solo el momento previo al impacto, sino también la desesperación de sus acompañantes tras el estruendo. Según las autoridades, la imprudencia y el exceso de velocidad habrían sido determinantes en el siniestro.

Pese a que fue trasladado rápidamente al Hospital Emiro Quintero Cañizares, el joven ingresó sin signos vitales y los médicos confirmaron su fallecimiento.

La noticia causó conmoción en la comunidad local, especialmente entre quienes compartían la misma afición por el ‘stunt’ —práctica de realizar acrobacias extremas en motocicleta—. Sus amigos y seguidores decidieron rendirle homenaje con una caravana de motociclistas que recorrió las calles de Ocaña en la noche del mismo día del accidente, como una forma de despedirlo “en su ley”.

Las autoridades de tránsito reiteraron el llamado a evitar estas prácticas en vías públicas, recordando que, además de poner en riesgo la vida del conductor, pueden generar accidentes con consecuencias fatales para otras personas.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Ocaña

Norte de Santander

Accidente de tránsito

Video