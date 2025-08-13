Joven de 22 años muere tras chocar contra poste mientras hacía piruetas en su moto en Ocaña

En la madrugada del martes 12 de agosto, un grave accidente de tránsito cobró la vida de Danilo Eduardo Larez Badía, un joven venezolano de 22 años, reconocido en Ocaña, Norte de Santander, por sus arriesgadas maniobras en motocicleta bajo el nombre de “Rapi Stunt”.

Los hechos ocurrieron en el barrio Juan XXIII, donde Larez, al mando de una motocicleta AKT NKD, realizaba maniobras conocidas como ‘caballitos’ y otras acrobacias a alta velocidad, mientras un grupo de amigos lo seguía y grababa con sus celulares.

De acuerdo con testigos, en medio de una de las piruetas, perdió el control del vehículo y terminó impactando violentamente contra un poste de energía. El golpe fue tan fuerte que quedó inconsciente de inmediato y sufrió un trauma craneoencefálico severo.

Videos difundidos en redes sociales muestran no solo el momento previo al impacto, sino también la desesperación de sus acompañantes tras el estruendo. Según las autoridades, la imprudencia y el exceso de velocidad habrían sido determinantes en el siniestro.



#Noticia | Un joven falleció luego de perder el control de su motocicleta cuando realizaba piruetas peligrosas en Ocaña. El momento exacto de accidente fue grabado por unos de sus amigos que no esperaban que impactara contra la pared de una vivienda. pic.twitter.com/tuK4x3QoIG — Canal TRO (@CanalTRO) August 13, 2025

Pese a que fue trasladado rápidamente al Hospital Emiro Quintero Cañizares, el joven ingresó sin signos vitales y los médicos confirmaron su fallecimiento.

La noticia causó conmoción en la comunidad local, especialmente entre quienes compartían la misma afición por el ‘stunt’ —práctica de realizar acrobacias extremas en motocicleta—. Sus amigos y seguidores decidieron rendirle homenaje con una caravana de motociclistas que recorrió las calles de Ocaña en la noche del mismo día del accidente, como una forma de despedirlo “en su ley”.

Las autoridades de tránsito reiteraron el llamado a evitar estas prácticas en vías públicas, recordando que, además de poner en riesgo la vida del conductor, pueden generar accidentes con consecuencias fatales para otras personas.