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Joven dejó cuadripléjico a su primo por enviarle una solicitud de amistad a su novia

Tras lo ocurrido, la Policía Nacional inició de inmediato las labores investigativas que permitieron identificar al presunto agresor para capturarlo. El insólito caso ocurrió en Santander.

foto pelea hombres.png
Pelea de hombres - referencia
// IA
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de may, 2026

Un caso de intolerancia y violencia intrafamiliar tiene conmocionada a la comunidad del municipio de Socorro, luego de que un joven de 18 años fuera capturado por presuntamente dispararle a su propio primo tras un episodio de celos.

De acuerdo con el coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía de Santander, los hechos se desencadenaron luego de que la víctima enviara una invitación a través de una red social a la pareja sentimental del hoy detenido.

“La situación generó una reacción de ira en el joven, quien, en medio de un estado de intenso dolor emocional, buscó a su primo y le disparó con un arma de fuego”, explicó el oficial.

Como consecuencia del ataque, la víctima resultó gravemente herida y, según el reporte de las autoridades, presenta lesiones de alta complejidad que podrían dejarle secuelas permanentes, incluso una posible cuadriplejia.

Tras lo ocurrido, la Policía Nacional inició de inmediato las labores investigativas que permitieron identificar al presunto agresor. Dos días después del ataque, y por orden judicial, el joven fue capturado y puesto a disposición de la autoridad competente.

El caso vuelve a poner sobre la mesa los riesgos de la intolerancia y la violencia desmedida, incluso en entornos familiares, donde situaciones cotidianas pueden escalar a hechos de gravedad extrema. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a resolver los conflictos por vías pacíficas.

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