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Reabren oficinas de la Electrificadora de Santander tras acuerdo con trabajadores en paro

La compañía reiteró que su prioridad es garantizar la continuidad y seguridad en la prestación del servicio público esencial de energía eléctrica.

Huelga trabajadores Electrificadora de Santander.jpg
Blu Radio. Huelga trabajadores Electrificadora de Santander //Foto: Sintraelecol
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 5 de may, 2026

Luego de más de 70 días de cese de actividades, la Electrificadora de Santander anunció la reapertura progresiva de sus oficinas de atención al público a partir del jueves 7 de mayo de 2026, tras alcanzarse un acuerdo con el sindicato que permitió levantar el paro.

La empresa informó que, luego de un proceso de diálogo y negociación con la organización sindical SINTRAELECOL, se logró poner fin al conflicto colectivo laboral mediante la firma de una nueva Convención Colectiva de Trabajo, la cual tendrá vigencia desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de octubre de 2029.

Según lo comunicado, durante las negociaciones primaron el respeto por las diferencias, la búsqueda de consensos y el bienestar de los trabajadores, sin dejar de lado la sostenibilidad de la empresa. Con este acuerdo, se da por superada una etapa de tensión que había generado afectaciones en la prestación de algunos servicios y en la atención a usuarios.

Tras el levantamiento del paro, la Electrificadora de Santander inició el proceso de alistamiento para reactivar sus operaciones presenciales. Este incluye la reorganización de los equipos de trabajo y la adecuación de las condiciones necesarias para garantizar una atención eficiente a los usuarios.

"En ese sentido, la atención en oficinas se retomará de manera gradual en los diferentes municipios del área de cobertura, mientras la empresa irá informando oportunamente los puntos habilitados y horarios de servicio", dijo Guillermo Valencia, gerente de la Electrficadora de Santander.

La compañía reiteró que su prioridad es garantizar la continuidad y seguridad en la prestación del servicio público esencial de energía eléctrica, al tiempo que agradeció a los trabajadores, usuarios y comunidad en general por la comprensión durante el desarrollo del paro.

El restablecimiento de la atención presencial representa un paso clave para normalizar la operación y responder a las necesidades de miles de usuarios en Santander.

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