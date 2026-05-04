Termina huelga de trabajadores de ESSA tras 2 meses y 14 días de cese de actividades

Luego de 2 meses y 14 días de cese de actividades, terminó la huelga en la Electrificadora de Santander (ESSA), tras alcanzarse un acuerdo con el sindicato Sintraelecol, poniendo fin a un prolongado conflicto laboral en la región.

El paro, que comenzó el 20 de febrero de 2026, se dio luego de que el sindicato aprobara la huelga en asamblea general tras el fracaso de las negociaciones con la empresa.

Según los trabajadores, se agotaron 40 días de arreglo directo sin lograr consensos, así como dos jornadas de mediación realizadas en Bogotá los días 11 y 16 de febrero con acompañamiento del Gobierno nacional.

La decisión de irse a huelga había sido respaldada por las subdirectivas del sindicato en ciudades como Bucaramanga, Barrancabermeja, Socorro, San Gil y Barbosa, en medio de señalamientos de que la empresa rechazó las propuestas planteadas por los trabajadores y buscaba introducir cambios que afectarían derechos ya establecidos en la convención colectiva, por ello, calificaron la huelga como la última alternativa ante el cierre del diálogo.



Durante el inicio del cese de actividades, voceros sindicales aseguraron que se garantizarían los servicios mínimos esenciales, enviando un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía sobre la continuidad del servicio de energía.

Además, hicieron un llamado a entidades como el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Minas, la Procuraduría y la Superintendencia de Servicios Públicos para que actuaran como garantes del proceso.

A lo largo de la huelga, que se extendió por más de dos meses, no se registraron apagones generalizados gracias a planes de contingencia, aunque sí hubo afectaciones en la atención de fallas, mantenimientos y procesos técnicos en diferentes zonas de Santander.

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Finalmente, este 4 de mayo de 2026, las partes lograron un acuerdo que permitió levantar la huelga y retomar las actividades.

Aunque aún no se conocen todos los detalles, se establecieron compromisos relacionados con condiciones laborales, beneficios y mecanismos de seguimiento.

El fin del conflicto representa un alivio para los usuarios del servicio de energía en el departamento y marca el cierre de una de las huelgas más largas recientes en el sector eléctrico regional.