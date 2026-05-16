La sequía empieza a golpear a Santander: ya llevan agua en carrotanques a veredas

Las altas temperaturas que golpean a Santander comienzan a generar graves afectaciones en varias regiones del departamento.

La intensa ola de calor ya provocó problemas de desabastecimiento de agua en zonas rurales de Barichara, mientras en Barrancabermeja crece la preocupación por los bajos niveles del río Magdalena y el riesgo de una fuerte temporada de sequía asociada al posible Fenómeno de El Niño.

En Barichara, las autoridades tuvieron que solicitar carrotanques para abastecer a comunidades de veredas alejadas donde las fuentes hídricas empiezan a agotarse y el agua ya no logra llegar con normalidad a las viviendas.

Marcos Angarita, comandante del Cuerpo de Bomberos de Barichara, aseguró que la situación comienza a ser crítica en algunos sectores rurales.



“Nos han solicitado llevar agua mediante carrotanques a las partes altas de algunas veredas, porque muchas familias incluso se abastecen de aguas lluvias cuando la fuerza del acueducto no alcanza a llegar. Pero como no ha llovido, nos ha tocado desplazarnos a las zonas más alejadas para suministrar el preciado líquido”, explicó.

La emergencia coincide con las extremas temperaturas que también afectan a Barrancabermeja, donde el termómetro ha superado los 40 grados centígrados y el nivel del río Magdalena continúa descendiendo.

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Ante este panorama, las autoridades de gestión del riesgo activaron medidas preventivas por la posible intensificación del fenómeno de El Niño durante el segundo semestre del año.

Didier Rodríguez, director de Gestión del Riesgo de Barrancabermeja, advirtió que la situación podría agravarse si continúan disminuyendo las lluvias en la región.

“Hay alerta por los bajos niveles del río Magdalena, lo que afecta incluso la navegabilidad. Debemos estar prevenidos porque Santander y Barrancabermeja se caracterizan por temporadas de sequía y bajas precipitaciones, por eso es necesario tomar medidas para que este fenómeno no termine afectándonos gravemente”, señaló el funcionario.

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Las autoridades hicieron un llamado urgente a la ciudadanía para evitar incendios forestales y proteger la salud ante las altas temperaturas.

Entre las principales recomendaciones están evitar las quemas, no arrojar colillas de cigarrillo en zonas de vegetación, reducir la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratados, utilizar protector solar y portar sombrilla o paraguas para disminuir los efectos del calor extremo.

Los organismos de socorro mantienen el monitoreo permanente en diferentes municipios del departamento ante el temor de que la sequía continúe intensificándose en las próximas semanas.