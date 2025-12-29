En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / “La situación sigue igual o empeorando”: alertan crisis humanitaria en el Catatumbo

“La situación sigue igual o empeorando”: alertan crisis humanitaria en el Catatumbo

La violencia en el Catatumbo no da tregua. Autoridades reportan más de 500 personas desplazadas mientras advierten que la crisis “sigue empeorando”

