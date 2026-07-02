Las ayudas que se necesitan para bebés y niños en Venezuela: teteros, leche y peluches

La comunidad venezolana radicada en Bucaramanga puso en marcha una jornada de recolección de ayudas para apoyar a los menores que quedaron huérfanos luego de la tragedia registrada la semana pasada en Venezuela. La iniciativa es liderada por la Fundación Entre Dos Tierras, con el respaldo de la Alcaldía de Bucaramanga.

Alba Pereira, directora de la fundación y representante de la población migrante en la capital santandereana, explicó a Blu Radio que la situación de decenas de niños es crítica, pues muchos permanecen bajo la protección de hospitales sin conocer el paradero de otros familiares y con múltiples necesidades básicas.

"Son niños que hoy no tienen a sus padres y, en muchos casos, tampoco se sabe si cuentan con otros familiares que puedan hacerse cargo de ellos. Permanecen en centros asistenciales donde los recursos son insuficientes para atender todas sus necesidades", señaló Pereira.

La campaña busca responder a las solicitudes hechas por los equipos médicos y especialistas en salud mental que trabajan en la zona de la emergencia. Entre las principales necesidades se encuentran teteros y mamilas para los bebés, elementos indispensables para garantizar su alimentación.



Asimismo, la fundación hizo un llamado a donar peluches y juguetes de tela para los niños de mayor edad. De acuerdo con los profesionales que atienden la emergencia, estos objetos cumplen una función terapéutica al brindar apoyo emocional y ayudar a sobrellevar el trauma provocado por la pérdida de sus seres queridos.

La recolección de ayudas comenzó con una radiotón realizada en la Plaza de la Democracia y continuará durante las próximas semanas, teniendo en cuenta que el proceso de recuperación de las comunidades afectadas será prolongado.

Las personas que deseen sumarse a esta iniciativa podrán entregar sus donaciones en el punto permanente que será habilitado en la Secretaría de Desarrollo Social de la Alcaldía de Bucaramanga, desde donde se coordinará el envío de los elementos hacia las zonas afectadas en Venezuela.