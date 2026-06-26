En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Terremoto en Venezuela
Abelardo De La Espriella
Clan del Golfo
Selección Colombia
La Ola Blu
#MundialEnBlu

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Leonardo Flores, futbolista del Bucaramanga, lidera campaña de ayudas por Venezuela

Leonardo Flores, futbolista del Bucaramanga, lidera campaña de ayudas por Venezuela

El jugador invitó a la ciudadanía a llevar agua, alimentos no perecederos y otros insumos de primera necesidad.

foto terremoto venezuela atlético bucaramanga leonardo flores.jpg
Terremoto en Venezuela - Leonardo Flores, Atlético Bucaramanga
// AFP - Instagram: leonardoflores.21
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de jun, 2026

El jugador venezolano del Atlético Bucaramanga, Leonardo Flores, hizo un llamado a los santandereanos para que continúen apoyando la campaña de recolección de ayudas destinadas a los damnificados por los terremotos que sacudieron a Venezuela.

Vea también:

Equipo-Rescate.jpg
Nación

Equipo de búsqueda y rescate de Colombia ya está en Venezuela para atender emergencia por terremoto

Desde el centro de acopio, ubicado en la calle 18 #21-52 de Bucaramanga, el futbolista agradeció la solidaridad que ha recibido la iniciativa y aseguró que las donaciones siguen siendo fundamentales para atender la emergencia.

"Quería agradecerles a todos por su granito de arena, por el apoyo que nos han brindado. Las personas que quieran seguir ayudando y colaborando con la causa, sabiendo la devastación que ocurrió en Venezuela, pueden acercarse y hacer su donación", expresó Flores.

El jugador invitó a la ciudadanía a llevar agua, alimentos no perecederos y otros insumos de primera necesidad. Además, indicó que el punto de recolección permanecerá habilitado las 24 horas del día para facilitar la entrega de ayudas.

Flores reiteró que cada aporte representa una esperanza para miles de familias que hoy enfrentan las consecuencias del desastre natural y agradeció nuevamente el respaldo de los bumangueses a esta causa humanitaria.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Santander

Atlético Bucaramanga

Terremotos

Venezuela

Blu Radio

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad