Nicolás Maduro, CAPTURADO
Pasaje de Transmilenio
Sube la gasolina
UPC

Líderes venezolanos denuncian amenazas del régimen de Maduro contra detenidos políticos

Líderes venezolanos denuncian amenazas del régimen de Maduro contra detenidos políticos

Representantes del movimiento alertan sobre censura, torturas y desapariciones forzadas en Venezuela, la comunidad venezolana en Bucaramanga pidió a la comunidad internacional intervenir ante el temor de represalias contra presos políticos

