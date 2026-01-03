Líderes venezolanos denuncian amenazas del régimen de Maduro contra detenidos políticos

Representantes del movimiento Comandos por Venezuela en Santander realizaron un enérgico llamado al régimen de Nicolás Maduro para que se respete la vida y los derechos humanos de los presos políticos que permanecen detenidos en ese país, tras las recientes declaraciones del mandatario y del dirigente chavista Diosdado Cabello, que han generado profunda preocupación entre la comunidad venezolana en el exilio.

Líderes del movimiento Comandos por Venezuela, advirtieron que temen por la integridad de los detenidos, luego de que desde el gobierno venezolano se insinuara que podrían ser utilizados como “escudos” ante cualquier eventual incursión.

Mario Atria, vocero de Comandos por Venezuela en Santander, afirmó que la situación en su país es crítica y que existe un clima de total represión.

“Ha habido bombardeos en puntos específicos, las comunicaciones están muy deterioradas, María Corina Machado hizo todo lo posible e imposible para que ellos salieran en paz, pero esto no es un gobierno es un cartel que se apoderó del poder y de las riendas políticas en Venezuela”, expresó.



Atria también denunció que actualmente en Venezuela existe una censura absoluta, incluso en redes sociales, y que cualquier ciudadano que critique al gobierno es perseguido, detenido o torturado.

“En este momento hay más de 800 presos políticos, muchos de ellos ya desaparecidos, Diosdado Cabello dijo en una alocución que, ante una incursión, los iban a utilizar como escudo, por eso tememos seriamente por sus vidas”, agregó.

Los líderes venezolanos en Santander solicitaron a la comunidad internacional, organismos de derechos humanos y al gobierno colombiano pronunciarse de manera firme y exigir garantías para las personas detenidas arbitrariamente.

Finalmente, reiteraron que continuarán visibilizando la crisis humanitaria y política que atraviesa Venezuela, insistiendo en que el mundo no puede permanecer indiferente ante lo que califican como crímenes de lesa humanidad.