Lluvias arrasan parte de acueducto que llevaría agua a comunidades rurales de Landázuri

La Procuraduría General de la Nación realizó un acompañamiento institucional al proyecto de acueducto de la quebrada Quitará, en el municipio de Landázuri, Santander, luego de las afectaciones ocasionadas por las fuertes lluvias y los movimientos de tierra registrados en el sector de Zarandas, sobre la vía que comunica a esta localidad con Vélez.

La emergencia provocó la desaparición de parte de la tubería que había sido instalada sobre el río, situación que comprometió el avance de esta obra de infraestructura, considerada fundamental para garantizar el suministro de agua potable a varias veredas de la región.

Durante una visita técnica realizada junto a otras entidades, el Ministerio Público verificó el estado actual del proyecto y evaluó los componentes que podrían recuperarse tras la emergencia. Asimismo, promovió la articulación de esfuerzos institucionales y la búsqueda de alternativas que permitan culminar la ejecución de la obra.

La Procuraduría destacó la importancia de avanzar en soluciones que garanticen la continuidad del proyecto, teniendo en cuenta el impacto que tendrá para cientos de familias rurales que esperan beneficiarse con el servicio de acueducto.



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Además, recordó que sobre esta iniciativa se adelanta una actuación preventiva liderada por la Procuraduría Provincial de Vélez, con el propósito de hacer seguimiento a las acciones de las entidades responsables y contribuir a la protección de los derechos e intereses de las comunidades beneficiadas.

Las autoridades continúan evaluando los daños ocasionados por las lluvias y trabajando en las medidas necesarias para recuperar la infraestructura afectada y evitar nuevos retrasos en la ejecución del proyecto.