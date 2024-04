Masiva asistencia tuvo la marcha contra las políticas del Gobierno nacional en Bucaramanga

La marcha contra las políticas del gobierno del presidente Gustavo Petro tuvo una masiva asistencia en Bucaramanga, donde las personas vestidas con camisetas blancas y con el suéter de la Selección Colombia inundaron la carrera 27 de la ciudad desde las 9 de la mañana para rechazar las reformas que viene impulsando el Gobierno Nacional.

“Aproximadamente 35.000 personas participaron en la marcha contra las políticas del Gobierno nacional en Bucaramanga”, aseguró el secretario del Interior de la ciudad Gildardo Rayo Rincón. Por su parte el alcalde de la capital de Santander, Jaime Andrés Beltrán explicó que la jornada se desarrolló en calma y con seguridad.

La marcha recorrió toda la carrea 27 de Bucaramanga, luego bajó por la calle 36 de la ciudad y terminó en el parque Santander, lugar donde fue instalada una tarima y donde se pronunciaron varias personas, hubo música, coplas y discursos en una jornada que se desarrolló en calma.

“No más Petro, No más Petro, No más Petro”, gritaban varias personas en la manifestación que congregó a transportadores, doctores, empresarios, jóvenes y adultos y personas de todas las edades, quienes salieron hasta con sus mascotas para manifestar su inconformismo con las políticas del gobierno.

Con una fiesta y bajo la lluvia finalizó la marcha contra las políticas del Gobierno nacional en Bucaramanga. Más de 5.000 personas de Santander rechazaron las políticas del Gobierno del presidente Petro #VocesySonidos



“Necesitamos resultados porque el presidente y sus políticas no pueden acabar con la democracia y con el fruto de nuestro esfuerzo, esto es un acto espontáneo, no queremos involucrar sectores políticos porque esta es una manifestación del pueblo, de la ciudadanía, que pide que las políticas del gobierno no sigan adelante porque nos pueden afectar”, explicó una de las personas que habló en la tarima que fue instalada en el parque Santander de Bucaramanga.

“Nosotros no queremos que las políticas del presidente Gustavo Petro avancen porque están afectando a nuestras familias, por ejemplo, nuestros que van al Ejército son usados como carne de cañón, además las iglesias no pueden decir nada, no pueden opinar y nos da la impresión que las quieren acabar”, dijo Jhon Utrea, líder social de Bucaramanga.

“Hoy estamos acá los bumangueses, los santandereanos porque les vamos a decir a Petro, no más reformas, no más gobierno, que no nos robe la salud, que no nos robe las pensiones, hoy todo el pueblo colombiano está unido en una sola causa”, dijo Sergio Angulo Prada, uno de los organizadores de la marcha en Bucaramanga.