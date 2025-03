Microempresarios de Santander aseguran que falta de apoyo nacional los lleva a la quiebra

Microempresarios en Santander hicieron un llamado al expresidente Álvaro Uribe Vélez para buscar soluciones de inversión que les permitan salvar sus empresas. Pues aseguraron que, bajo el actual Gobierno, están trabajando a pérdida y varios de ellos podrían verse obligados a cerrar sus negocios si la situación no mejora.

Doris Tatiana Rodríguez, una microempresaria que consolidó su empresa tras finalizar cursos del SENA, destacó que, a pesar de sus esfuerzos y dedicación, los costos de operación son insostenibles.

Al igual que otros empresarios del sector manufacturero, Rodríguez señaló que la falta de acceso a créditos e inversiones, junto con la competencia desleal, está afectando gravemente sus negocios, “nos está comiendo la deuda, no hemos sido capaces de sostenernos, y el gobierno no nos permitió crecer como empresa, desde hace un año, emprender se ha vuelto imposible”, afirmó.

Losempresarios del sector calzado también enfrentan grandes desafíos. Dijeron que mientras el costo de un par de zapatos importado desde China es de apenas 22.000 pesos, ellos deben invertir al menos 50.000 pesos solo en materiales para fabricar un par.

Ante esta situación, piden al Gobierno que se aumenten los aranceles a las importaciones, lo que les permitiría competir de manera justa y evitar el cierre de sus microempresas.

German González, dueño de una fábrica de calzado, aseguró que se ha visto en la necesidad de reducir sus empleados “es necesario que se otorguen subsidios a los pequeños microempresarios y que se suban los aranceles a las importaciones de calzado proveniente de China, ya que este es el principal problema para nosotros en Bucaramanga, el calzado es el sector que más empleo genera en Santander”.

Al escuchar las inquietudes de los empresarios, el expresidente Álvaro Uribe Vélez reconoció que existen varios factores que inciden en la situación de los emprendedores.

Según Uribe, si a los empresarios les va bien, también lo hará el trabajador, pero ambos deben trabajar en conjunto hacia un mismo objetivo.

También destacó la importancia de invertir en la capacitación de los jóvenes, pues considera que esto es clave para que no se pierdan oportunidades laborales a causa de la inteligencia artificial: "Los jóvenes deben ser el foco de nuestra atención, apostando por su conocimiento y formación en altos niveles tecnológicos, como la programación, para que no se sumen a los millones de colombianos que no encontrarán empleo”, aseguró Uribe.