Mininterior anuncia planes de seguridad por ola de violencia en Barrancabermeja

La desbordada situación de violencia en Barrancabermeja que este año ha dejado a 37 personas muertas y 17 más heridas llamo la atención del senador santandereano Gustavo Moreno, quien personalmente le pidió al ministro del Interior Luis Fernando Velasco, tomar acciones concretas que ayuden a contrarrestar los hechos delictivos en el puerto petrolero.

“Como senador barranqueño del Magdalena Medio, he venido hoy en busca del Gobierno Nacional muy preocupados por la situación de inseguridad que está viviendo en Magdalena Medio y especialmente Barrancabermeja donde hoy los ciudadanos se encuentran atemorizados”, expresó el senador Moreno.

Agrego: “ministro he venido hoy a pedirle acá como senador de la República y usted como ministro del interior y de la seguridad ciudadana de este país, en que miremos unas alternativas urgentes para ver cómo se le puede poner un tate quieto a la inseguridad”.

Petición que fue atendida por el ministro del Interior Velasco, quien anunció planes de seguridad por la violencia que vive Barrancabermeja a raíz del accionar de los criminales.

“Evidentemente es un tema que hay que ponerle todo el cuidado. La primera acción es llevar el tema al Consejo Nacional de Seguridad, este es un tema que no se puede manejar simplemente como una cosa ahí aislada, que no está pasando nada; no allá están pasando cosas muy delicadas. En el Consejo nacional de seguridad que preside directamente el presidente de la República esta no sólo el ministro de defensa sino todos los comandantes de las distintas fuerzas de policía y militares yo asisto también a ese consejo de seguridad y el director nacional de inteligencia ahí tiene que salir una política de acción sobre el territorio”, indicó el ministro del Interior Luis Fernando Velasco.

A la vez que se comprometió a acompañar una mesa de trabajo en Barrancabermeja.

“Me comprometo a acompañarlo a presentar esa política en el territorio, a sentarnos con el señor alcalde, con las autoridades locales, con las fuerzas sociales, con las fuerzas políticas; lo que le pasa a Barrancabermeja le duele al gobierno y evidentemente asumimos esas denuncias con toda la seriedad de estas”, señaló el funcionario.

Creo que lo que está sucediendo en Barrancabermeja le debería doler a todo el país. Este año llevamos más de 50 muertes violentas y la gran mayoría por la misma razón: LA EXTORSION.

Personas que conocí. Emprendedores. Dueños de negocios. Amigos… están siendo asesinados. pic.twitter.com/3y8OxXlKS7 — Gustavo Moreno Senador !🇨🇴🔋 (@GustavoMoreno__) April 9, 2024

El último hecho violento fue el ataque a bala, a plena luz del día, contra las instalaciones de la inmobiliaria Ogliastri. Un video capto el momento en el que hombres en moto dispararon contra la sede.

"Fueron momentos de pánico": cámara de seguridad registró el momento del atentado contra la inmobiliaria Ogliastri en Barrancabermeja. Empleados se tiran al piso para no ser alcanzados por las balas >> https://t.co/xcs22dJZBF #VocesySonidos



Video: @Enlace_TV pic.twitter.com/8aq9TrzST3 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 10, 2024

La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, Credhos, emitió una alerta sobre una creciente ola de violencia en Barrancabermeja, que ha dejado a su paso un rastro de muerte y temor entre la población.