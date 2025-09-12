Multan con más de $300 millones a concesión del aeropuerto de Bucaramanga por limitar a pasajeros

La Superintendencia de Transporte impuso una sanción superior a los $300 millones a la concesión Aeropuertos de Oriente S.A.S., operadora del Aeropuerto Internacional Palonegro de Bucaramanga, por incumplir la orden de eliminar restricciones en la prestación del servicio de transporte terrestre desde la terminal aérea.

De acuerdo con la entidad, la concesión no acató lo dispuesto en la Resolución 10025 de 2023, que exigía garantizar el derecho de libre elección de los pasajeros a la hora de escoger el medio de transporte para salir del aeropuerto, independientemente de si pertenecen o no al Consorcio Taxi Aeropuerto.

La multa, equivalente a 250 UVB (Unidad de Valor Básico), busca corregir prácticas que, según la SuperTransporte, vulneraban los derechos de los usuarios y generaban condiciones desiguales entre los prestadores del servicio.

Además, se ordenó a Aeropuertos de Oriente buscar soluciones ajustadas a la normatividad aeronáutica, protegiendo tanto la seguridad de la terminal como los intereses de pasajeros y transportadores.

El superintendente de Transporte, Alfredo Enrique Piñeres Olave, explicó que la sanción responde a una “renuencia reiterada al cumplimiento de las medidas impartidas”, e insistió en que se trata de garantizar la igualdad de condiciones y la transparencia frente a los usuarios.

La entidad además advirtió que, de persistir el incumplimiento, podrían imponerse nuevas sanciones económicas.

Por su parte, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, respaldó la decisión y señaló que el Gobierno Nacional no permitirá prácticas que limiten la libre elección de los pasajeros ni que afecten la seguridad y calidad del servicio en las terminales aéreas.

Contra la resolución proceden recursos de reposición ante la Superintendencia de Transporte.

Mientras tanto, los usuarios pueden acudir a los canales oficiales de atención de la entidad para presentar quejas, reclamos o denuncias relacionadas con el sector.