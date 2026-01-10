Multitudinario y emotivo: así fue el último concierto de Yeison Jiménez en Málaga

El municipio de Málaga vivió una de las noches más memorables de sus ferias y fiestas con el concierto del cantante de música popular Yeison Jiménez, quien se presentó el viernes en el estadio de fútbol ante una multitud que coreó sus canciones hasta altas horas de la madrugada.

El alcalde de Málaga, Rubén Darío Moreno, recordó el espectáculo como un evento cargado de emoción, romanticismo y cercanía con el público.

“Fue un artista de gran valor. Estuvo en tarima hasta las 2 de la madrugada, con una calidad musical y vocal increíble; terminó el concierto y regresó para interpretar tres canciones más. Todos nos fuimos felices a casa, pero hoy esta noticia nos deja perplejos y con un gran sinsabor”, expresó el mandatario.

Fallece Yeison Jiménez, cantante de música popular

Durante su presentación, Yeison Jiménez interpretó sus canciones más románticas, muchas de ellas dedicadas especialmente a las mujeres. Dijo: “así sean cansonas, regañonas, así no les guste que dejemos ropa tirada, las amamos mucho, carajo”, provocando una fuerte reacción emocional entre los asistentes.



En varios momentos del concierto, el artista también compartió con el público su historia de vida, recordando sus orígenes humildes y el camino que recorrió para consolidar su carrera musical.

El estadio municipal registró una asistencia masiva, reflejo del impacto del evento dentro de la programación de las ferias y fiestas.

Yeison Jiménez, cantante de música popular

La jornada hizo parte de un fin de semana de alta afluencia turística que continuó este sábado con el Carnaval de Oriente, el cual recibió visitantes de la provincia de García Rovira, así como delegaciones de Cúcuta, Tunja, Tunja y turistas internacionales.

“Estos eventos engrandecen nuestras ferias; hoy Málaga es reconocida por la calidad de sus festividades”, destacó el alcalde Moreno. La presentación de Yeison Jiménez quedará en la memoria colectiva de los malagueños como una noche de celebración, música y alegría que hoy se recuerda con profunda nostalgia.

Al cierre de su presentación, visiblemente emocionado, el artista se despidió del público con un mensaje que hoy cobra un profundo significado. “Muchas gracias, Málaga, Santander. Encantado de venir a sus tierras”, fueron sus últimas palabras antes de abandonar la tarima.