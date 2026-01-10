En vivo
Santanderes  / Multitudinario y emotivo: así fue el último concierto de Yeison Jiménez en Málaga

Multitudinario y emotivo: así fue el último concierto de Yeison Jiménez en Málaga

El artista de música popular, Yeison Jiménez, se presentó el viernes en el estadio municipal ante miles de asistentes, quienes corearon sus canciones hasta la madrugada; incluso, tras finalizar el show, regresó a la tarima para interpretar varias canciones románticas más.

