Neomundo abre ‘MariposArte’, un santuario para el vuelo y contemplación de las mariposas

El Centro de Convenciones y Eventos Neomundo, en Bucaramanga, se prepara para abrir un espacio único en su tipo en Colombia: ‘MariposArte’, un proyecto que combina educación ambiental, ciencia y contemplación natural a través de la observación del ciclo de vida de las mariposas.

Con una extensión de 287 metros cuadrados, este innovador espacio ofrecerá a los visitantes la posibilidad de conocer de cerca 19 especies de mariposas provenientes de criaderos de distintas regiones del país. Según explicó Tatiana Pardo Peinado, gerente de Neomundo, la iniciativa “es el resultado de varios años de planeación y busca que quienes visiten el Centro de Convenciones hagan una estación adicional, más allá de sus actividades académicas o comerciales, para conectar con la biodiversidad”.

Un vuelo educativo y natural

‘MariposArte’ está concebido como un espacio didáctico, recreativo y científico, donde los asistentes podrán aprender sobre el ciclo de vida de estos insectos —desde el huevo hasta la mariposa adulta— y comprender su papel fundamental en los ecosistemas.



El área de vuelo controlado contará con una temperatura constante de 25°C, un techo en forma de cúpula de polisombra que permite el paso de la luz natural, y un jardín con plantas florales que sirven de alimento a las mariposas. También dispondrá de un sendero peatonal, zonas de descanso y una cascada artificial que recrea el ambiente natural donde habitan estos coloridos insectos.

Neomundo abrirá sus alas al vuelo de las mariposas 🦋



Este será un espacio único dentro de un Centro de Convenciones y Eventos en Colombia, especial para la observación de especies de mariposas y su ecosistema. 🏛️



próximamente. ¡Espéralo!#ExperienciaEnLaBonita pic.twitter.com/sgXzkZBXb6 — Neomundo (@NEOMUNDOBGA) November 11, 2025

Ciencia y conservación

El proyecto incluye además un laboratorio y un vivero especialmente diseñados para los procesos de alimentación de larvas y el manejo de plantas nativas. En este espacio se podrán observar de cerca los diferentes estadios biológicos de las mariposas —huevo, larva, pupa y adulto—, gracias a equipos de observación y registro que permiten monitorear su desarrollo.

Más de 20 especies de plantas locales de alto valor nutricional acompañan la exhibición, garantizando un entorno propicio para la reproducción y el bienestar de las mariposas.

