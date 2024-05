Niegan demanda de $554.000 millones a Vitalogic por licitación de basuras en Bucaramanga

El Consejo de Estado negó la demanda por $554.000 millones que pretendía obtener la Unión Temporal Vitalogicde la Empresa de Aseo de Bucaramanga por declarar desierta la licitación para el manejo de las basuras a través de una nueva tecnología, un proceso que se llevó a cabo durante el gobierno deRodolfo Hernández y que pretendía que fuera para operación en los 30 años siguientes.

La sección tercera, subsección B de la sala de lo Contencioso Administrativo, confirmó la decisión del Tribunal Administrativo de Santander que negó las pretensiones de Vitalogic.

Dice el resuelve de la sentencia del Consejo de Estado lo siguiente:

“Confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, el 21 de junio de 2019, que negó las pretensiones de la demanda”.

El valor por indemnización debido a perjuicios causados incluía la proyección hasta el año 2043, fecha en que terminaría el contrato.

“La parte actora formuló pretensiones principales y una subsidiaria, esta última relativa a la condena por el restablecimiento del derecho, para que, o bien se accediera al pago de la indemnización por los flujos financieros proyectados, o bien por el “monto del valor establecido en la garantía de seriedad de la oferta”, señala la sentencia.

Cesar Fontecha, abogado y exasesor jurídico de la Empresa de Aseo de Bucaramanga, también vinculado al escándalo de Vitalogic, celebró la decisión del Consejo de Estado.

“Lo más importante es que se salva la ciudad con más de $579 mil millones de pesos que pretendía Vitalogic que a la fecha en valor amortizado va en $790 mil millones. Esto analizando desde el daño antijurídico de un contrato mal estructurado no construido con principios ni misión administrativa. No fue fácil, me costó muchas cosas desde lo profesional y personal, se salva la empresa de aseo, esto me reconforta esperemos a ver qué pasa, han sido seis años difíciles”, señaló el excontratista de la EMAB.

Este es el fallo del Consejo de Estado sobre demanda de Vitalogic.