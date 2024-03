Una condena entre 5 y 18 años podría pagar Rodolfo Hernández por corrupción en caso Vitalogic

Aunque el Código Penal establece que la condena por el delito de interés indebido en la celebración de contratos del cual se halló culpable el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, en el caso conocido como Vitalogic, oscila entre los 5 y 18 años, será con base en el principio de proporcionalidad y otras disposiciones en derecho que el juez tomará la decisión de la imposición de la pena que se conocerá el próximo 13 de junio de 2024.

Este jueves 14 de marzo el juez 10 Penal del Circuito de Bucaramanga, Cesar Valencia, emitió fallo condenatorio contra el exalcalde de Bucaramanga y excandidato presidencial, Rodolfo Hernández, por el delito de interés indebido en la celebración de contratos por el escándalo de corrupción conocido como Vitalogic.

El excandidato presidencial fue acusado por la Fiscalía de haberse interesado y “presionar” en la asignación del contrato de consultoría a Jorge Alarcón, por valor de $360 millones que se realizó en la Empresa de Aseo de Bucaramanga.

La importancia de ese contrato era que la consultoría se encargaría de elaborar los pliegos de la licitación para la elección del operador de la nueva tecnología para el manejo de las basuras en el relleno sanitario El Carrasco por los próximos 30 años.

La Fiscalía sustentó el interés en el contrato de consultoría en correos electrónicos a través del cual allegaron la propuesta de Jorge Alarcón. En esos correos fueron enviados por Luis Carlos Hernández, hijo de Rodolfo Hernández, a funcionarios de la Alcaldía de Bucaramanga y la empresa de aseo EMAB.

En medio de la audiencia de lectura de fallo en el juicio que se le sigue al ingeniero Rodolfo Hernández por corrupción en un contrato para el manejo de las basuras de Bucaramanga cuando era alcalde de la capital de Santander, Hernández empezó a llorar y dijo que tiene cáncer terminal.

“Atendieron mi llamado de que me atendieran, tengo cáncer terminal, gracias por haberme dado la oportunidad, duele, de todo me esperaba menos terminal, por cosas que no hice, gracias señor juez, muy amables”, dijo Hernández llorando y en medio de la audiencia

La defensa de Rodolfo Hernández, el abogado Jorge Ruíz, también se refirió a la reunión que según la Fiscalía mantuvo el exalcalde con el contratista Jorge Alarcón en su apartamento.

“Esa prueba nunca se presentó, nunca se probó que se reunieron, a pesar de que en los alrededores del apartamento hay cámaras de seguridad y registro de visitantes del edificio. La Fiscalía no presentó pruebas sobre esto”, señaló el abogado defensor Jorge Ruíz.

El testigo ‘estrella’ que tiene un principio de oportunidad otorgado por la Fiscalía contra Rodolfo Hernández fue el exgerente de la Empresa de Aseo de Bucaramanga, José Manuel Barrera.

Luego de conocerse el sentido de fallo condenatorio el juez 10 Penal del Circuito de Bucaramanga, Cesar Valencia, explicó que, aunque el sentido del fallo es condenatorio Rodolfo Hernández no será capturado por su avanzada edad y porque padece una enfermedad grave.

Ante el sentido de fallo condenatorio emitido en contra de Rodolfo Hernández, el exalcalde de Bucaramanga y ex aspirante presidencial dijo a través de su cuenta de X que respeta la decisión del juez en primera instancia y reiteró que no se robó dineros públicos mientras estuvo al frente de la alcaldía de la capital de Santander.

“Respeto la decisión de la justicia en primera instancia. Tengo mi conciencia tranquila y mi corazón en paz. Nunca me robé ni un solo peso de la Alcaldía, al contrario, todas estas batallas las di por evitar costos a la ciudadanía. Seguiré en la lucha por la vida y la justicia”, publicó en sus redes sociales el Ingeniero Hernández.