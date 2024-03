Condenan a Rodolfo Hernández por caso de corrupción Vitalogic

En audiencia que se llevó a cabo este jueves, 14 de marzo, un juez del circuito penal de Bucaramanga emitió un fallo condenatorio contra el excandidato presidencial Rodolfo Hernández por interés indebido en celebración de contrato a título de autor dentro del caso de corrupción conocido como Vitalogic.

Si bien el juez argumentó su decisión de emitir una condena contra Hernández, explicó que en la sentencia de cuántos años de cárcel deberá pagar el político santandereano se definirá en una próxima audiencia. Rodolfo Hernández podrá apelar esta decisión.

El excandidato presidencial fue acusado por la Fiscalía de haberse interesado y “presionar” en la asignación del contrato de consultoría a Jorge Alarcón, por valor de $360 millones que se realizó en la Empresa de Aseo de Bucaramanga.

La importancia de ese contrato era que la consultoría se encargaría de elaborar los pliegos de la licitación para la elección del operador de la nueva tecnología para el manejo de las basuras en el relleno sanitario El Carrasco por los próximos 30 años.

Según se conoció en la audiencia que se realizó este jueves 14 de marzo, la Fiscalía sustentó el interés en el contrato de consultoría en correos electrónicos a través del cual allegaron la propuesta de Jorge Alarcón. En esos correos fueron enviados por Luis Carlos Hernández, hijo de Rodolfo Hernández, a funcionarios de la Alcaldía de Bucaramanga y la empresa de aseo EMAB.

En medio de la audiencia de lectura de fallo en el juicio que se le sigue al ingeniero Rodolfo Hernández por corrupción en un contrato para el manejo de las basuras de Bucaramanga cuando era alcalde de la capital de Santander, Hernández empezó a llorar y dijo que tiene cáncer terminal.

“Atendieron mi llamado de que me atendiera, tengo cáncer terminal, gracias por haberme dado la oportunidad, donde duele, de todo me esperaba, menos terminal, por cosas que no hice, gracias señor juez, muy amables”, dijo Hernández llorando y en medio de la audiencia

La defensa de Rodolfo Hernández, el abogado Jorge Ruíz, también se refirió a la reunión que según la Fiscalía mantuvo el exalcalde con el contratista Jorge Alarcón en su apartamento.

“Esa prueba nunca se presentó, nunca se probó que se reunieron, a pesar de que en los alrededores del apartamento hay cámaras de seguridad y registro de visitantes del edificio. La Fiscalía no presentó pruebas sobre esto”, señaló el abogado defensor Jorge Ruíz.

El testigo ‘estrella’ que tiene un principio de oportunidad otorgado por la Fiscalía contra Rodolfo Hernández fue el exgerente de la Empresa de Aseo de Bucaramanga, José Manuel Barrera.

José Manuel Barrera aceptó seis delitos y se comprometió a entregar información importante a la Fiscalía sobre cómo fue el entramado que se habría creado en la Alcaldía de Rodolfo Hernández para adjudicar a la multinacional Vitalogic un contrato a más de 15 años para el manejo de las basuras de Bucaramanga, a través de un pliego de condiciones elaborados por Jorge Alarcón, la persona que ordenó el exalcalde para que fuera contratado en la EMAB.

Barrera aceptó los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, en calidad de autor, en concurso con contratos sin cumplimiento de requisitos legales, entre otros. El exgerente también testificó contra Luis Carlos Hernández, hijo de Rodolfo Hernández, y los exfuncionarios de la EMAB, César Augusto Fontecha Rincón, Jorge Hernán Alarcón Ayala, Rubén Enrique Amaya Vanegas, Abelardo Durán Leiva y Abigail León Nieves, presuntamente involucrados en este caso, conocido como ‘Vitalogic’.