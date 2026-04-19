Ola de sicariato sacude Bucaramanga: dos ataques en menos de 24 horas

La violencia vuelve a encender las alarmas en Bucaramanga tras registrarse dos hechos de sicariato en menos de 24 horas, ambos perpetrados por hombres armados que se movilizaban en motocicleta.

El caso más reciente ocurrió en el barrio Mutis, donde un hombre fue asesinado al interior de una barbería mientras se realizaba un corte de cabello.

Según versiones preliminares, sicarios llegaron al lugar y uno de ellos ingresó al establecimiento, disparando en repetidas ocasiones contra la víctima sin mediar palabra.

El ataque se registró en horas del mediodía del sábado 18 de abril y generó pánico entre trabajadores y clientes del local comercial, evidenciando la vulnerabilidad incluso en espacios cerrados.



Horas antes, otro hecho violento había sacudido a la ciudad por un hombre que fue atacado a bala por sicarios en motocicleta, recibiendo al menos tres disparos en plena vía pública, en un nuevo episodio que refleja el accionar repetitivo de estructuras criminales bajo esta modalidad.

Blu Radio/ Crimen, referencia / Foto: AFP

Ambos casos evidencian el accionar de bandas delincuenciales que utilizan motocicletas para facilitar su huida y ejecutar ataques de manera rápida en distintos puntos de la ciudad. Este patrón se ha venido repitiendo y mantiene en alerta a las autoridades, ante hechos que pueden ocurrir a cualquier hora del día.

Las autoridades investigan si las víctimas tendrían algún tipo de relación con estructuras delincuenciales, con el fin de establecer posibles móviles y conexiones entre los hechos.

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Por ahora, avanzan en la revisión de cámaras de seguridad y en la verificación de antecedentes para identificar a los responsables, quienes huyeron con rumbo desconocido.

Estos casos se suman a una serie de ataques recientes que evidencian el incremento de la violencia en Bucaramanga, donde el sicariato continúa siendo una de las principales preocupaciones en materia de seguridad.

Entre tanto, las autoridades mantienen operativos y labores de recolección de material probatorio para lograr la captura de los implicados, mientras crece el llamado de la ciudadanía exigiendo mayor protección en los diferentes barrios, dado que ocurren a cualquier hora dle día incluso ante la mirada de niños.