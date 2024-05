Pacientes con migraña crónica en Santander están siendo tratados con bótox

El bótox, una toxina que ha sido usada históricamente con fines estéticos, es hoy una alternativa para tratar a pacientes que sufren de diferentes enfermedades neurológicas como la migraña crónica, cefaleas primarias de tipo tensional, neuralgia del trigémino, entre otras.

Desde finales de 2022 hasta la fecha, el Instituto Neurológico del Hospital Internacional de Colombia ha atendido a 494 pacientes a quienes los han tratado con la toxina botulínica.

“La aplicación de la toxina botulínica, más conocida como bótox, se ha convertido en una herramienta valiosa en el manejo de esta patología en pacientes que no responden a otros tratamientos. El medicamento se administra cada tres meses a través de inyecciones en los músculos de la frente, el cuero cabelludo, el cuello y los hombros”, explicó el doctor Alexander Pabón Moreno, neurólogo del HIC.

Según el especialista, el bótox se emplea en diversos tratamientos médicos.

"En el contexto de la migraña contribuye a reducir la severidad y la intensidad del dolor de cabeza al realizar bloqueos en las terminaciones nerviosas, además de favorecer el relajamiento de los músculos, lo que conlleva a una disminución significativa de los síntomas”, señaló.

Carmen Elvira Santos, una mujer de 51 años, es una de las pacientes tratadas con bótox por dolores de cabeza que no eran superados con analgésicos.

“Son unas inyecciones que se aplican cada tres meses y me han mejorado muchísimo. Desde el primer momento yo sentí el cambio, no he vuelto a tener esas crisis de migraña. Los dolores de cabeza son muy leves”, manifestó Carmen.

Según el Ministerio de Salud, en Colombia alrededor de 5 millones de personas sufren de migraña, siendo las mujeres las más afectadas. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta enfermedad en una de las 20 que más incapacidad genera en todo el mundo.