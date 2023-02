Margarita Rosa de Francisco ya no usará más botox: “Acá nadie me está gritando lo vieja que estoy”

Margarita Rosa de Francisco es una de las actrices colombianas con mayor reconocimiento a nivel nacional e internacional. 'La Mencha’, como es conocida en el medio artístico, hizo su carrera a pulso y, aunque nació en una familia llena de talentos, logró hacer su propio nombre en la industria de la televisión.

La también cantante no ha estado alejada de las polémicas y su posición política le ha traído serios cuestionamientos y así ha ganado varios detractores que a través de redes sociales la han insultado y maltratado. Por eso decidió alejarse de plataformas digitales y solo dejó su cuenta de Tik Tok disponible.

Precisamente, en esta red social anunció que ya no usará más botox ni rellenos faciales, pues se alejará de esos procedimientos estéticos para poder ver “el espectáculo de su propio envejecimiento”.

“Me llama la atención que aquí en Tik Tik no me están gritando todo el tiempo a la cara lo vieja que estoy. En este momento tengo 57 años y el espectáculo de mi propio envejecimiento es algo que no me quiero perder, no quiero ponerme más botox ni rellenos ni nada de eso, quiero ver, estoy curiosa de ver cómo es el proceso de mi envejecimiento y ya”, señaló.

Recordemos que de Francisco fue reina de belleza y representó a su departamento, el Valle del Cauca. ‘La Mencha’ envío un mensaje de aceptación y mencionó que la pandemia le enseñó a aceptar el proceso natural de envejecimiento.

“Antes, a los 45 años si me dio esa crisis y me puse relleno en los labios y botox, pero bueno eran cosas que se iban con el tiempo. Desde la pandemia no me volví hacer ningún tratamiento y de alguna manera me enseñó a aceptarme físicamente cómo estoy”, publicó.

El video fue aplaudido por sus seguidores quienes avalaron su decisión y comentaron la belleza natural de la actriz.

