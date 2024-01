Piden suspender licitación de obras en colegio de Bucaramanga por presuntas irregularidades

En una carta radicada en la Alcaldía de Bucaramanga, docentes de la Institución Educativa Dámaso Zapata le pide al alcalde Jaime Andrés Beltrán, suspender el proceso licitatorio de obras de mejoramiento y ampliación, que se realiza a través de la gestión de Findeter, porque se estarían presentando presuntas irregularidades.

Según la docente Johana Luna, integrante del consejo directivo de ese colegio público, Findeter no está permitiendo que los interesados en las obras publiquen las propuestas y los plazos son demasiado cortos.

“En ese análisis minucioso de la documentación que reposa en el Secop, nos dimos cuenta de que los que quieren postularse para construir lo que nosotros como comunidad necesitamos no pueden acceder a la información de Findeter pues está completamente cerrada la documentación para estas empresas que quieren participar del proyecto”, denuncio la docente.

Denuncia que las mismas empresas han escrito observaciones donde piden el acceso a los diseños, los cuales solo podrían consultarse de manera presencial.

“Ellos ahí en observaciones han escrito cosas como, por ejemplo, por favor amplíen el plazo de entrega de la propuesta porque están dando plazos de un día para que entreguen propuestas. Estamos hablando de un proyecto de $37.000 millones de pesos, eso no se hace de la noche a la mañana. Los interesados están diciendo cosas como, queremos ver los diseños y la respuesta de Findeter es vaya a Bogotá allá están los diseños, pero no pueden tomar fotos y entonces como quieren que hagan las propuestas” manifestó la docente Laura Luna.

En su cuenta en X el veedor en temas de contratación Rodrigo Fernández también cuestionó el proceso de licitación.

@Findeter no solo restringe participación al requerir cupo de crédito. Ahora no publica los estudios y diseños sino q obliga a potenciales oferentes a consultarlos presencial/ previa autorización requerida por correo. El propósito es q haya mínima cantidad de oferentes..Sigue pic.twitter.com/Z4BasHBixX — Rodrigo Fernandez (@IngjrRodrigo) January 18, 2024

En una visita al colegio, el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, aseguró que se puso en contacto con Findeter para aclarar la problemática que se está denunciando.

“A mi me preocupa dos cosas y es puntual, uno con Findeter ya estamos tratando de tener claridad en que la contratación sea transparente y no amañada y esa confianza nos la va a dar Findeter dentro de ese proceso, pero también lo que heredo es el proyecto con las solicitudes ya hechas, que quiere decir, que lo que van a hacer no lo definimos nosotros sino la administración anterior, porque veo que hay cosas que van a hacer que no se requieren y ahí es donde tenemos una serie de complicaciones”, explicó el alcalde Beltrán.

Esta es la carta de solicitud de suspensión de la licitación radicada en la Alcaldía de Bucaramanga por la Insititución Educativa Dámaso Zapata.