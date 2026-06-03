Policía de Santander revela cartel de los más buscados y ofrece millonarias recompensas

La Policía Nacional presentó este martes el cartel de los delincuentes más buscados en Santander, una estrategia con la que busca fortalecer la ofensiva contra el multicrimen y acelerar la captura de personas señaladas de participar en diferentes actividades ilícitas que afectan la seguridad del departamento.

Según la institución, los individuos incluidos en este listado son requeridos por las autoridades por su presunta vinculación con conductas delictivas que han impactado la tranquilidad, la convivencia y la integridad de los habitantes de distintas zonas de Santander.

La Policía informó que mantiene una búsqueda permanente de estas personas mediante labores coordinadas entre unidades de inteligencia, investigación criminal y policía judicial, con el objetivo de lograr su ubicación, captura y posterior judicialización.

El comandante del Departamento de Policía Santander, coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, aseguró que las autoridades continuarán desarrollando acciones contundentes para evitar que quienes infringen la ley permanezcan en la impunidad.



"No descansaremos hasta poner a disposición de la justicia a quienes pretenden alterar la tranquilidad de los santandereanos. Cada información suministrada por la ciudadanía es valiosa y puede marcar la diferencia para proteger vidas y fortalecer la seguridad en nuestro departamento", manifestó el oficial.

La institución hizo un llamado a la comunidad para que suministre información que permita ubicar a los integrantes de este cartel, garantizando absoluta reserva sobre la identidad de los informantes.

Como incentivo para promover la colaboración ciudadana, la Gobernación de Santander anunció recompensas de entre 30 y 50 millones de pesos por información que conduzca a la ubicación de integrantes de grupos armados organizados y grupos delincuenciales organizados que operan en la región.

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Las autoridades recordaron que cualquier dato puede ser reportado a través de la línea de emergencia 123, el número 314 353 4341 o la Línea Contra el Crimen 314 358 7212, bajo estricta confidencialidad.