Polo Democrático rechaza atentado contra integrante del partido y líder en Barrancabermeja

En un comunicado el partido Polo Democrático Alternativo rechazó el atentado que sufrió Jaime Yesid Vera Carvajal, vicepresidente de ese partido en Barrancabermeja y, además, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio María Eugenia, en hechos ocurridos el pasado 18 de mayo cuando se encontraba en un establecimiento.

“El Polo Democrático hace un llamado urgente a la Unidad Nacional de Protección para que brinde las medidas de seguridad necesarias que permitan a Yesid Vera proteger su vida y continuar con su importante labor social y política en la región del Magdalena Medio. Asimismo, el PDA insta a la Fiscalía General de la Nación a investigar, juzgar y sancionar a los autores materiales e intelectuales de este atentado”, dice el comunicado.

🟡El Polo Democrático Alternativo (PDA) condena enérgicamente el atentado contra Jaime Yesid Vera Carvajal, vicepresidente del PDA en Barrancabermeja y presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio María Eugenia, ocurrido el pasado sábado 18 de mayo en el departamento de… pic.twitter.com/ni7o61bHBG — Polo Democrático Alternativo (@PoloDemocratico) May 21, 2024

Jaime Yesid, resultó ileso gracias a su perro, según contó, se encontraba leyendo un libro en un establecimiento cuando fue atacado por hombres en moto que desenfundaron un arma de fuego, sin embargo, en ese instante, el perro del líder social empezó a ladrar y alertó al joven abogado quien salió corriendo y, aunque fue perseguido por más de una cuadra por un sicario armado, finalmente logró salvar su vida.

“En Barrancabermeja, ya no se puede ni leer en tranquilidad. Dos cosas para resaltar de este suceso: Primero: mi única pertenencia era un libro y las gafas, ni siquiera tenía celular ¿qué me iban a robar? Segundo: el tipo me persiguió casi 1 cuadra, cuando se cansó gritó “sigamos a ese hpta, malparido” ¿que querían que me siguieron tanto? nota: El héroe de la noche, Horus, mi perro”, escribió en sus redes sociales el líder atacado.

Publicidad

Vera fue designado recientemente por el Presidente Gustavo Petro como delegado para el Consejo Directivo del Instituto Universitario De La Paz.