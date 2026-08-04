Por alerta nacional a la seguridad, Policía pide ley seca y restricciones en Bucaramanga y Santander

Ante el panorama de seguridad que enfrenta el nororiente del país y los recientes hechos violentos en el país registrados en ciudades como Cúcuta, Ocaña y Aguachica, la Policía Metropolitana de Bucaramanga propuso un paquete de medidas extraordinarias para reforzar la seguridad durante la posesión presidencial del próximo 7 de agosto y dos semanas después.

El general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana, confirmó que elevó una solicitud formal al gobernador de Santander y a los alcaldes del área metropolitana para que expidan decretos con restricciones temporales que permitan reducir riesgos y facilitar los controles de las autoridades.

"Solicité al gobernador y a los alcaldes adoptar unas restricciones teniendo en cuenta la gran responsabilidad que tenemos el 7 de agosto con la posesión presidencial y con el fin de prevenir y evitar cualquier hecho de trascendencia en el departamento", manifestó el oficial.

Entre las principales recomendaciones está prohibir o restringir la circulación de vehículos de carga y volquetas en horario nocturno, entre las 6:00 de la tarde y las 5:00 de la mañana, una medida que, según explicó, responde a la modalidad utilizada en recientes atentados terroristas ocurridos en otras regiones del país.



"Lógicamente por lo que pasó en Cúcuta, Ocaña y Aguachica, donde se utilizaron vehículos acondicionados. Queremos evitar que estos vehículos sean utilizados para acciones terroristas en esta región del país", explicó Quintero.

La Policía también solicitó decretar ley seca en todo Santander, con el propósito de fortalecer las labores de vigilancia y control durante los días de mayor alerta.

A esta medida se suman la restricción del parrillero en motocicleta durante el jueves, viernes y sábado, así como la suspensión temporal de trasteos, transporte de escombros y otras actividades que impliquen movilización de carga, con el fin de disminuir factores de riesgo.

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Otro de los pedidos realizados por la institución es prorrogar la restricción al porte de armas por dos semanas, cobijando los días previos y posteriores a la posesión presidencial.

El oficial aseguró que la Policía ya puso en marcha un dispositivo especial de seguridad con puestos de control permanentes en los accesos al área metropolitana, apoyados por unidades de inteligencia e investigación criminal.

"Hemos dispuesto puestos de control durante las 24 horas con capacidades de inteligencia en todas las entradas del área metropolitana para evitar acciones terroristas en la ciudad", afirmó.

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Según Quintero, el operativo contempla dos planes de respuesta, el primero está enfocado en prevenir y reaccionar frente a posibles acciones terroristas, mientras que el segundo busca atender eventuales movilizaciones o protestas sociales que puedan registrarse durante la jornada de posesión presidencial.

Las medidas propuestas deberán ser analizadas por las autoridades departamentales y municipales, que serán las encargadas de definir si expiden los decretos con las restricciones solicitadas por la Policía para fortalecer la seguridad en Bucaramanga y el resto del departamento.