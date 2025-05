Preocupación en la ESSA por pérdidas de energía en hurtos y conexiones ilegales

Aunque la Electrificadora de Santander (ESSA) entregó un balance positivo sobre su gestión en el 2024, persisten retos importantes que afectan las finanzas de la empresa. Durante la rendición de cuentas de la compañía, el gerente general, Guillermo León Valencia, reconoció que actualmente las pérdidas de energía alcanzan el 13.25%, una cifra que supera la meta regulatoria del 10% fijada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Valencia explicó que estas pérdidas tienen tres causas principales: las pérdidas técnicas, que se generan en las redes eléctricas y que la compañía busca disminuir mediante trabajos de modernización; las conexiones irregulares, que se presentan en comunidades que no están legalmente regularizadas; y finalmente, los hurtos de energía, un problema que persiste en varios sectores.

“Ese 3% adicional obedece a tres elementos fundamentales: uno que son pérdidas técnicas, en esas venimos haciendo un trabajo muy fuerte para mejorar la calidad de nuestras redes, para reducir esas pérdidas. Hay otras que tienen que ver también con las comunidades que no se regularizan, o no se pueden regularizar porque no tienen legalidad. Ahí también venimos trabajando en sus sectores comunitarios como los que presentamos en este informe. Ya hoy tenemos cinco, pero estamos trabajando en 52 más, para que estas personas se puedan vincular con nosotros y se baje ese tema de pérdidas”, afirmó Valencia.

Aunque la empresa ha hecho avances, como la vinculación formal de cinco comunidades y la proyección de regularizar 52 más, el problema de las conexiones ilegales continúa siendo una de las principales causas de pérdida de energía. Según Valencia, la ESSA mantiene programas de trabajo comunitario para lograr que más usuarios se legalicen, lo cual también permite mejorar el servicio en estos sectores.

Estas pérdidas no solo afectan el equilibrio financiero de la empresa, sino que también impactan en la calidad del servicio, los costos de operación y las tarifas para los usuarios. La ESSA reiteró su llamado a las comunidades para regularizarse y contribuir a la sostenibilidad del sistema eléctrico en la región.

Mientras avanza en la reducción de pérdidas técnicas y en la formalización de usuarios, la Electrificadora de Santander sigue enfrentando el reto de combatir el hurto de energía, un delito que, según expertos, requiere de estrategias conjuntas con las autoridades y la comunidad para ser erradicado.