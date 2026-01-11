En vivo
Preocupación por accidentes de tránsito en vías de Santander

Preocupación por accidentes de tránsito en vías de Santander

Tres accidentes fatales y diez siniestros en total durante el fin de semana en Santander generan preocupación entre autoridades y usuarios de las vías que llaman a conducir con precaución y respetar los límites de velocidad.

