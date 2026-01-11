Preocupación por accidentes de tránsito en vías de Santander

La Policía de Tránsito de Santander mantiene la alerta tras un fin de semana crítico en las vías del departamento, con un total de 10 accidentes, de los cuales 3 resultaron fatales. Entre los incidentes reportados se encuentra el accidente que involucró al cantante de música popular Sebastián Ayala, quien sufrió un siniestro menor en la vía Landázuri–Cimitarra.

El hecho más grave ocurrió en la vía Cimitarra–Landázuri, donde dos motocicletas colisionaron, dejando dos personas muertas, ambos conductores, y dos personas heridas: una mujer trasladada al municipio de Landázuri y un hombre al hospital de Cimitarra. Tras el levantamiento de los cuerpos, la vía fue habilitada, aunque hoy se registraron dos nuevos incidentes menores, que no dejaron víctimas fatales.

Accidente referencia Foto: pexels

En paralelo, el cantante Sebastián Ayala sufrió un accidente de tránsito cuando la camioneta en la que viajaba fue sacada de la vía por un bus de servicio público, quedando volcada a un costado de la carretera. Gracias a la intervención rápida de los servicios de emergencia, el artista y su equipo se encuentran fuera de peligro, aunque dos integrantes de su equipo fueron trasladados a centros asistenciales por lesiones leves. Ayala confirmó el hecho a través de sus redes sociales.

El mayor Carlos Vergara, comandante de la Policía de Tránsito de Santander, indicó que los accidentes se han presentado principalmente por exceso de velocidad y adelantamientos en zonas prohibidas.



“Estamos muy preocupados por el aumento de siniestros. Hemos intensificado los controles y patrullajes para garantizar la seguridad de los conductores y peatones en las vías del departamento”, afirmó.

Las autoridades reiteran la importancia de respetar los límites de velocidad, las señales de tránsito y conducir con precaución, especialmente en tramos críticos como la Transversal del Carare, para evitar nuevos accidentes fatales.