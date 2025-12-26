En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Catatumbo
Colfuturo
Salario mínimo
Recargo nocturno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Autoridades mantendrán controles viales tras varios accidentes fatales en Santander

Autoridades mantendrán controles viales tras varios accidentes fatales en Santander

Además de los controles que están dispuestos en los cinco corredores viales del Departamento, habrá operativos en los municipios del área metropolitana.

Controles viales.jpeg
En la Terminal de Transporte de Bucaramanga también se están realizando acciones preventivas con los conductores.
Foto: Policía de Santander.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad