Autoridades mantendrán controles viales tras varios accidentes fatales en Santander

Aunque en Bucaramanga y el área metropolitana no se registraron muertes violentas durante la celebración de Navidad, la jornada se vio empañada por una racha de accidentes de tránsito que cobraron la vida de tres personas, además de otras cuatro que quedaron heridas.

El primer caso ocurrió en el kilómetro 30 de la vía San Gil – Mogotes donde falleció Carlos Daniel Arias Prada, de 19 años, luego de perder el control de su motocicleta y chocar contra un poste.

Otro de los hechos se registró en la vía Bucaramanga – Girón, a la altura de la entrada al barrio Bucaramanga. La víctima fue Jonatan Castañeda Gamboa, de 24 años, quien se movilizaba en una motocicleta cuando perdió el control del vehículo y chocó con el separador vial. El joven salió expulsado y murió en el lugar debido a un trauma craneoencefálico severo.

El tercer fallecimiento se presentó en el municipio de Piedecuesta, en la autopista nacional frente a la Escuela Normal Superior. Allí murió Orlando Guerrero Hernández, de 91 años, cuando intentaba cruzar la vía y fue arrollado por una motocicleta. Dos personas más resultaron heridas en este hecho.



Las autoridades locales informaron que se realizarán controles en los municipios del área metropolitana para que los conductores tomen conciencia y adopten el manejo defensivo.

De igual forma, se mantendrán los 11 puestos de control sobre los 5 corredores viales del departamento, con controles a la velocidad, embriaguez, maniobras peligrosas y sensibilización a los conductores.

Publicidad

El mayor Carlos Ernesto Vergara Vélez, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de Santander, hizo un llamado a “respetar las normas de tránsito, conducir con prudencia y acatar las recomendaciones de los oficiales de la Policía, con el fin de prevenir siniestros viales y así evitar tragedias durante las festividades de fin de año”.