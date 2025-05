Primer preso por asesinar un gato en Colombia bajo nueva ley 'Ángel'

En una decisión sin precedentes en Colombia, una juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Alexander Parra Carrillo, el primer capturado por orden judicial bajo los nuevos lineamientos de la Ley 2455 de 2025, que fortalece la lucha contra el maltrato animal en el país.

El hombre es señalado de cometer un crimen atroz contra un gato, y podría enfrentar una pena de hasta 12 años de cárcel. Es el primer capturado bajo la norma que entró en vigor hace un mes.

Parra Carrillo, de 50 años, fue señalado por las autoridades de torturar y asesinar a un gato llamado ‘Michín’, en un hecho ocurrido el pasado 7 de mayo en el suroccidente de Bucaramanga.

Según la Fiscalía, el hombre ató una cuerda al cuello del felino y la templó durante varios minutos, hasta causarle la muerte.

La brutal agresión quedó registrada en un video que fue difundido en redes sociales y que sirvió como prueba clave en la investigación.

Parra fue ubicado y detenido en vía pública por unidades de la Policía Nacional, y fue imputado por el delito de muerte a animal agravada, una figura penal introducida en la nueva legislación.

La decisión fue tomada por la Juez Octava Penal de Garantías de Bucaramanga, quien avaló las pruebas presentadas por la Fiscalía, incluyendo el video y otros elementos que demostraban la responsabilidad directa del acusado.

La jueza consideró que "el procesado representa un grave peligro para la sociedad, motivo por el cual ordenó su reclusión preventiva en un establecimiento carcelario".

El hombre no aceptó los cargos y aseguró: "Yo no le toqué un pelo a ese animalito. En mi casa convivo con mi madre; he vivido 43 años con ella. Yo a ese animal no lo toqué, lo que hice fue espantarlo. Aunque veo que la fiscal se está riendo y está contenta porque me van a meter a la cárcel".

Por su parte, el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, manifestó en su cuenta de X: "Una gran noticia para todos los animalitos del país; al que está acostumbrado a maltratarlos le irá muy mal. Bienvenida la #LeyÁngel, que se estrenó en Bucaramanga y será la protectora de nuestros animales. ¡Se logró!"

El concejal Camilo Machado, uno de los denunciantes del caso, aseguró que uno de los agravantes fue la sevicia con la que se cometió el hecho: “Denunciamos este acto porque fue brutal. Hoy Bucaramanga le envía un mensaje al país: no le aflojamos a los maltratadores de animales. Y también queda claro que quienes cometan estos actos pagarán con cárcel”, afirmó.

Este caso marca un hito en la aplicación de la nueva legislación de protección animal en Colombia y sienta un precedente para futuras investigaciones y sanciones contra el maltrato a los animales.