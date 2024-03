Prohíben consumo de drogas en sitios públicos en Barrancabermeja, pero por horarios

La Alcaldía deBarrancabermeja expidió el Decreto 079 del 7 de marzo de 2024 que prohíbe el consumo de sustancias psicoactivas cerca de colegios, parques, centros deportivos, sitios turísticos, zonas históricas y de interés cultural, en un perímetro de 200 metros, pero será por horarios.

En el caso de la prohibición del consumo y porte de estupefacientes cerca de instituciones educativas será de manera temporal así: de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 11:00 p.m. y el sábado de 6:00 a.m. a 4:00 p.m., esto por lo horarios de funcionamientos de los colegios y universidades de carácter público y privado.

La restricción en los demás escenarios se definió de la siguiente manera: de lunes a viernes de 5:30 a.m. a 11:00 p.m.; sábado y domingo de 6:00 a.m. a 12:00 a.m.

Las zonas turísticas o de interés cultural que tendrán prohibición de porte, consumo y comercialización de drogas en un perímetro de 200 metros son:

Hotel Pipatón

Monumento El Cacique Pipatón

Muelle de Barrancabermeja

Monumento Cristo Petrolero

Monumento a la Pollera Colorá

Museo del Petroleo

Biblioteca Alejandro Galvis Galvis

Casa del Libro Total de Barrancabermeja

Centros Comerciales

Iglesias y Centros Religiosos

Puente Turístico del Corregimiento El Llanito

La prohibición también incluye los lugares donde realicen eventos y concurran temporalmente niños, niñas y adolescentes. En este caso, la restricción únicamente aplicará durante la duración del evento.

“Esto lo hacemos para cuidar a nuestros niños, a nuestros jóvenes para que los parques y el espacio público pueda volver a ser de las familias. A partir de hoy queda totalmente prohibido el consumo y el uso de sustancias psicoactivas a 200 metros a la redonda de los colegios, de universidades, de los parques, de las iglesias y también de los sitios turísticos de Barrancabermeja”, confirmó el alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez.

El decreto excluye el porte de sustancias psicoactivas en los casos en que se trate de consumo propio o de dosis medicada.

"Pero también hay que decirle a la comunidad que buscaremos tener un periodo de socialización y pedagogía con cada uno de los actores que involucra, con los rectores de los colegios, con nuestra misma autoridad y por supuesto con la comunidad que hoy es consumidor de sustancias en nuestro distrito. Este decreto lo que lo que llega es a llenar un vacío porque finalmente desde la esfera nacional le da la posibilidad a los alcaldes de hacer esta regulación sobre el consumo en algunos lugares de interés de la ciudad", expresó Eduardo Ramírez, subsecretario de Seguridad Ciudadana de Barrancabermeja.

La Policía será la autoridad encargada de concurrir a los lugares y hacer efectivo el control de consumo de drogas.

A inicios de enero de 2024, los alcaldes de Girón, Bucaramanga y Floridablanca, también expidieron los decretos que prohiben el consumo de sustancias psicoactivas cerca de parque, centros educativos y demás escenarios públicos.

este es el Decreto 079 de marzo de 2024 de la Alcaldía de Barrancabermeja que prohíbe el consumo de drogas es espacios públicos.