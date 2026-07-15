Protesta mantiene bloqueada la vía entre La Lizama y San Alberto; reclaman obras

Habitantes de siete comunidades del Bajo Rionegro en Santander iniciaron una protesta con bloqueo indefinido sobre la vía La Lizama – San Alberto, a la altura del sector conocido como El Taladro, para exigir el cumplimiento de varios compromisos relacionados con infraestructura vial, acueducto, gas domiciliario, alcantarillado y recolección de basuras.

La manifestación afecta la movilidad en el corredor que comunica a Sabana de Torres con San Alberto. El cierre se realiza de manera intermitente, los manifestantes bloquean totalmente el paso durante una hora y posteriormente habilitan la circulación de vehículos durante diez minutos en ambos sentidos, esquema que se repite de forma continua.

En la protesta participan habitantes de las veredas San José de los Chorros, Montañitas, Los Socorranos, Papayal, San Rafael, Salinas y 20 de Julio, quienes anunciaron que permanecerán en el lugar hasta obtener respuestas concretas por parte de la Gobernación de Santander.

Entre las principales exigencias se encuentra la pavimentación de dos kilómetros con cemento asfáltico natural, la construcción de 500 metros de placa huella para cinco comunidades, la ejecución del proyecto de acueducto para Papayal, el restablecimiento del servicio de gas para cuatro sectores, la inclusión de cinco comunidades de San Rafael en el proyecto de alcantarillado y la implementación de la recolección semanal de residuos sólidos en Papayal y San Rafael.



Los líderes de la movilización señalaron que recientemente fueron informados de que las obras comenzarían solo hasta diciembre del próximo año, plazo que consideran inaceptable por representar un nuevo aplazamiento de los compromisos adquiridos con la comunidad.

Durante la jornada, los manifestantes expresaron su inconformidad con la administración departamental y que, pese a los compromisos asumidos en diferentes reuniones, no han visto avances en las obras solicitadas.