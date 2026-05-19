Reactivan obras de planta de tratamiento de lodos del acueducto de Barrancabermeja

Después de varias semanas suspendidas por falta de recursos, fueron reactivadas las obras de la Planta de Tratamiento de Lodos del acueducto de Barrancabermeja, una infraestructura clave para mejorar la calidad del agua potable y disminuir la contaminación sobre la ciénaga San Silvestre, principal fuente hídrica del distrito.

El proyecto es ejecutado mediante una alianza entre Ecopetrol, la Alcaldía Distrital y Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P., luego de lograr un acuerdo financiero que permitió retomar los trabajos que estaban paralizados.

La obra permitirá tratar adecuadamente los lodos y residuos que se generan durante el proceso de potabilización del agua, evitando que estos terminen contaminando los cuerpos hídricos del municipio.

Además, contempla la construcción de sistemas de sedimentación, desinfección y tratamiento de residuos, así como adecuaciones eléctricas, montaje de equipos y vías de acceso necesarias para el funcionamiento de la planta.



Sandra Paola León Díaz, gerente de Aguas de Barrancabermeja, explicó que uno de los principales objetivos es reducir casi por completo los vertimientos generados actualmente por el lavado de filtros y sedimentadores del acueducto.

“Con este importante proyecto se da un salto tecnológico en materia de sedimentación y generación de hipoclorito de sodio en sitio. En materia ambiental llevaremos prácticamente a cero los vertimientos generados por el lavado de sedimentadores y filtros”, señaló la funcionaria.

La gerente indicó, además, que Aguas de Barrancabermeja realizó una inversión superior a los 4.000 millones de pesos y estuvo a cargo de los diseños técnicos y de garantizar la futura operación de la infraestructura.

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Por su parte, Hecney Alexcevith Acosta Sánchez, jefe Territorial Ambiental Central de Ecopetrol, aseguró que la reactivación del proyecto representa un avance importante para la modernización del sistema de acueducto de Barrancabermeja y la protección ambiental de la región.

“Esta infraestructura permitirá optimizar los procesos de potabilización, reduciendo el impacto sobre los cuerpos hídricos y aportando soluciones responsables para el manejo de residuos generados”, afirmó.

Según las entidades involucradas, la inversión total del proyecto asciende a cerca de 43.000 millones de pesos y beneficiará a más de 183.000 habitantes de Barrancabermeja.