Recompensa de $50 millones por información sobre ganadero presuntamente secuestrado en Santander

Oclides Carrillo Hernández, agricultor y ganadero de 60 años, completa varios días desaparecido, luego de que cuatro hombres armados irrumpieran en su finca, ubicada en la vereda Piletas, corregimiento La Tigra, jurisdicción de Rionegro, Santander, y presuntamente se lo llevaran por la fuerza.

Ante la gravedad del caso, la Gobernación de Santander anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien suministre información que permita ubicar a la víctima y dar con el paradero de los responsables.

Intensifican la búsqueda de Oclides Carrillo Hernández en Santander. La Gobernación anunció una recompensa de hasta $50 millones para quien suministre información veraz que permita establecer su paradero. Ejército, Policía y Gaula lideran las acciones en Rionegro.#VocesySonidos pic.twitter.com/v37sA3q9YM — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) July 12, 2026

Según la información oficial de la Policía, los hechos ocurrieron hacia las 7:00 de la noche del viernes, cuando los hombres armados ingresaron al predio, intimidaron a las personas que se encontraban en el lugar con armas de fuego y, posteriormente, abandonaron la finca llevándose al agricultor en un vehículo con rumbo desconocido.



De acuerdo con versiones conocidas por las autoridades, los delincuentes también habrían golpeado a la víctima y registrado la vivienda mientras buscaban, al parecer, dinero y otros elementos de valor. Estos hechos hacen parte de las investigaciones que adelantan las autoridades.

Tras conocerse la desaparición, unidades de la Quinta Brigada del Ejército Nacional y de la Policía Nacional, a través de sus grupos Gaula, desplegaron un operativo de búsqueda e investigación en la zona rural de Rionegro, al tiempo que brindan acompañamiento permanente a los familiares del agricultor.

Los investigadores continúan recolectando elementos de prueba para establecer las circunstancias del caso y determinar el móvil del presunto secuestro. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado exigencias económicas dirigidas a la familia.

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Fuentes oficiales señalaron que en esta región del departamento delinquen las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Sin embargo, las autoridades precisaron que no se descarta ninguna hipótesis, entre ellas, una posible retaliación por el no pago de extorsiones, aunque esta línea investigativa aún no ha sido confirmada.

La Gobernación de Santander hizo un llamado a la ciudadanía para suministrar cualquier información que contribuya a ubicar a Oclides Carrillo Hernández y capturar a los responsables. Los ciudadanos pueden comunicarse con la línea 165 del Gaula, la 123 o los canales habilitados por las autoridades, con garantía de absoluta reserva.