Renuncian dos asesores del alcalde de Bucaramanga salpicados por desaparición de chatarra

Se conoció que dos de los asesores más cercanos al alcalde de Bucaramanga , Jaime Andrés Beltrán Martínez, renunciaron a partir del 7 de enero de 2025. Se trata de Jorge García, subsecretario de infraestructura y Hernán Alfonso Villamizar, quienes aparecen nombrados en medio del escándalo por la desaparición de luminarias y chatarra de dos bodegas de la Alcaldía de Bucaramanga.

En un informe de auditoria que realizó la Contraloría Municipal de Bucaramanga por la pérdida de materiales de chatarrización de alumbrado público se evidenció que existe un posible daño fiscal por más de $23.000 millones.

En el documento de la Contraloría de Bucaramanga aparece el testimonio de Edgardo Rodríguez Herrera, exfuncionario de la Oficina de Alumbrado Público, donde enreda a Hernán Alfonso Villamizar Parra, asesor del alcalde Jaime Andrés Beltrán.

“Se procedió a revisar las bitácoras, en las cuales se menciona como encargado de ordenar el retiro de cualquier bien de la bodega al entonces contratista Edgardo Rodríguez Herrera, quien a su vez autorizaba al señor conductor Carlos Julio Fajardo, órdenes que fueron impartidas mediante abonado telefónico y no existió ninguna orden por escrito", dice la Contraloría.

"Seguido a la situación expuesta anteriormente, yo recibí una llamada por WhatsApp por parte del señor Hernán Villamizar, asesor del despacho del Alcalde, en la que me manifiesta que yo ponga en conocimiento a los guardias del retiro de material inservible de la bodega La Hormiga por parte del señor Carlos Julio Fajardo, por lo anterior, procedí a llamar al guardia de turno para ponerlo en conocimiento de la orden dada, no obstante, esto no era parte de las obligaciones de mi contrato”, manifestó el exfuncionario Edgardo Rodríguez en la entrevista realizada por el equipo auditor de la Contraloría.

Los funcionarios de la Contraloría siguieron preguntado sobre la chatarra al exfuncionario Edgardo Rodríguez, quien afirmó que le preguntó a Hernán Villamizar sobre quien sería el destinatario del material de las bodegas.

“Una sola vez, en el transcurso de la comunicación yo cuestiono para quién va dirigido el material y me responde que para el hermano de Paula Ramírez (esposa del alcalde) y que él me va a contactar directamente, por lo tanto, yo no cuestiono más sobre el tema (…) sé que se llama Óscar y asumo que tiene el mismo apellido que ella. Él me contactó el día 16 de abril para informarme sobre los retiros”, le asegura Edgardo Rodríguez a la Contraloría.

Emiro Arias, excandidato de la Alcaldía de Bucaramanga, denunció en la Fiscalía al secretario de Infraestructura (para ese momento Jorge García) y el alcalde Jaime Andrés Beltrán, por la perdida de más de 33 mil luminarias de dos bodegas de la Administración local.

"Tenemos unos audios contundentes y fuertes que implican al cuñado del alcalde, al hermano de la primera dama, dando órdenes en audios y chats a unos funcionarios de la oficina de Alumbrado Público y a otros funcionarios de la administración municipal para que permitan el ingreso de camiones para sacar la chatarra, cuando él no tiene ninguna vinculación contractual con la alcaldía”, afirmó Arias a Blu Radio.

La Contraloría de Bucaramanga determinó que existen graves hallazgos fiscales, administrativos y penales por la desaparición de luminarias y chatarra de alumbrado público.