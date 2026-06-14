Santander entra en alerta por altas temperaturas: ya se han registrado incendios forestales

Las altas temperaturas asociadas al fenómeno de El Niño ya comienzan a generar emergencias en Santander. En las últimas horas, organismos de socorro atendieron al menos tres incendios forestales, situación que llevó a las autoridades a reforzar el llamado a la prevención durante el puente festivo y el inicio de la temporada vacacional.

Uno de los casos de mayor preocupación se registró en el sector comprendido entre el barrio El Carmen y La Cumbre, en Floridablanca, donde las llamas consumieron cobertura vegetal y obligaron a la intervención de unidades del Cuerpo de Bomberos.

"Con el cambio de temperatura han empezado a salir conatos forestales. No han sido de gran magnitud, pero sí alertan a la comunidad. Ayer atendimos tres emergencias, una de ellas de mayor complejidad entre El Carmen y La Cumbre. Nuestros cuerpos de bomberos están en alerta", aseguró Clemente Jaimes, integrante del Cuerpo de Bomberos de Floridablanca.

Según el organismo de socorro, muchas de estas emergencias estarían relacionadas con acciones humanas como la quema de residuos, la disposición inadecuada de materiales inflamables y otras prácticas que, sumadas a las altas temperaturas y la vegetación seca, aumentan el riesgo de incendios.



Fenómeno de El Niño. Foto: AFP.

"Debemos alistarnos para el fenómeno de El Niño, hacer un uso racional del agua y evitar las quemas controladas porque eso ayuda a que se incremente el riesgo de incendios", agregó Jaimes.

La alerta coincide con el pronóstico entregado por la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres de Santander, que informó que gran parte del departamento amaneció con cielos despejados y condiciones propicias para temperaturas elevadas durante la mañana. Aunque se prevén lluvias en algunos sectores durante la noche, las autoridades insisten en que el riesgo por incendios forestales sigue siendo alto.

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Ante la llegada de miles de viajeros por el puente festivo, las autoridades recomendaron evitar fogatas en paseos de olla, no arrojar botellas, vidrios ni residuos en zonas boscosas, hidratarse constantemente, utilizar protector solar y permanecer atentos a los reportes oficiales sobre las condiciones climáticas.

El director de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres de Santander, Eduard Sánchez, hizo un llamado a la ciudadanía para actuar con responsabilidad durante estos días de descanso.

"El llamado a todos los santandereanos y visitantes es a disfrutar este puente festivo con responsabilidad. Debemos estar atentos a los pronósticos y alertas emitidas por el Ideam y seguir las recomendaciones de los organismos de socorro. La prevención sigue siendo la mejor herramienta para proteger la vida y reducir los riesgos", manifestó.

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Las autoridades mantienen monitoreo permanente en diferentes municipios del departamento ante la posibilidad de nuevas emergencias asociadas a las altas temperaturas previstas para las próximas semanas.