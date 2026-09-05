Seis ciudadanos extranjeros fueron expulsados de Santander luego de ser ubicados durante operativos de control migratorio realizados en Bucaramanga y San Gil. Migración Colombia aseguró que los extranjeros registraban reiteradas actuaciones contrarias a la convivencia y, en algunos casos, incumplían medidas administrativas previamente impuestas.

Los procedimientos hacen parte de los controles que adelantan las autoridades para verificar la situación de ciudadanos extranjeros en el departamento y establecer si cumplen con las normas migratorias y de convivencia.

En el centro de Bucaramanga, los funcionarios identificaron a tres ciudadanos extranjeros que aparecían registrados por comportamientos contrarios a la convivencia y que, además, tenían medidas de expulsión vigentes.

Luego de verificar la información y la situación migratoria de cada uno, Migración Colombia hizo efectiva su salida del territorio nacional.



Seis extranjeros reincidentes fueron expulsados de Santander por Migración Colombia, tras operativos en Bucaramanga y San Gil. Los ciudadanos registraban múltiples anotaciones, comparendos y medidas migratorias vigentes. #VocesySonidos pic.twitter.com/HFfMKRnHtZ — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 5, 2026

Entre los comportamientos que aparecen en los registros están alterar la tranquilidad y la convivencia, consumir o portar determinadas sustancias en lugares donde está prohibido, generar ruidos que afectan a otras personas y adoptar conductas que pueden poner en riesgo la seguridad de terceros.

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Estas actuaciones están contempladas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Ley 1801 de 2016.

La misma situación se presentó en San Gil, donde durante operativos de inspección, control y vigilancia fueron identificados otros tres ciudadanos extranjeros.

Según Migración Colombia, estas personas también tenían registros relacionados con afectaciones reiteradas a la convivencia y el incumplimiento de medidas administrativas, por lo que se aplicaron las medidas migratorias correspondientes.

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De esta manera, en los procedimientos realizados en ambos municipios fueron seis los extranjeros que terminaron expulsados del país.

El director general de Migración Colombia, CR (r) José Luis Castañeda Tiria, aseguró que la entidad mantiene la identificación y verificación de ciudadanos extranjeros que registren delitos, antecedentes o actuaciones que afecten la seguridad y la convivencia.

“Desde Migración Colombia hacemos primero el trabajo de identificación y verificación de aquellos ciudadanos extranjeros que registran delitos, antecedentes o actuaciones que afectan la seguridad y la convivencia”, señaló el funcionario.

Castañeda Tiria explicó que, cuando las condiciones lo permiten y de acuerdo con las competencias de la entidad, se aplican las medidas migratorias correspondientes para que estas personas salgan del territorio nacional.

Los operativos continuarán en Santander, en coordinación con la Policía y las autoridades territoriales, como parte de las acciones de control migratorio y seguridad que se adelantan en el departamento.