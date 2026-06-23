Sin alzas en las facturas: Veolia asume operación del acueducto en Cúcuta

Mientras avanza el proceso de empalme para asumir la operación del acueducto y alcantarillado de Cúcuta durante los próximos 20 años, Veolia Aguas del Norte aseguró que la transición con Aguas Kpital Cúcuta se realizará sin afectar la prestación del servicio a los usuarios.

El gerente de Veolia Aguas del Norte, Fabio Araque, explicó que actualmente ambas empresas desarrollan mesas de trabajo y actividades técnicas para garantizar que el cambio de operador se haga de manera organizada y transparente.

"En este momento se están realizando una serie de actividades con Aguas Kpital para verificar que esta transición no genere ninguna afectación para todos los cucuteños, sino mejoras para los habitantes. Trataremos de hacer el empalme a la mayor brevedad posible para brindar todas las garantías y evitar cualquier afectación en la prestación del servicio", señaló Araque.

Por su parte, el gerente de la Empresa Industrial y Comercial de Servicios Públicos de Cúcuta (EIS), Diego Mora, aseguró que el principal objetivo es garantizar la continuidad y eficiencia del servicio de acueducto y alcantarillado para los habitantes de la ciudad.



"Lo importante es garantizar el servicio con transparencia y mantener una operación eficiente. Veolia iniciará manteniendo y mejorando el servicio que actualmente reciben los usuarios", manifestó el funcionario.

Uno de los aspectos que más inquietud ha generado entre los usuarios es la posibilidad de incrementos en las tarifas. Frente a este tema, Mora fue enfático en señalar que no habrá aumentos derivados del cambio de operador.

"No habrá incremento en las tarifas. Los usuarios seguirán pagando lo que normalmente consumen según su recibo, siempre y cuando no aumenten significativamente su consumo de agua", explicó.

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Veolia también confirmó que las pilas públicas continuarán funcionando bajo el esquema actual con el apoyo de las Juntas de Acción Comunal, mientras se evalúan mecanismos para fortalecer este servicio en los sectores más vulnerables de la ciudad.

Además, la empresa manifestó su intención de conservar el talento humano que actualmente trabaja en Aguas Kpital Cúcuta, aprovechando la experiencia de los trabajadores locales y fortaleciendo sus capacidades con el respaldo técnico e internacional de Veolia.

Las autoridades y las empresas involucradas esperan concluir el proceso de empalme en las próximas semanas para formalizar el inicio de operaciones sin contratiempos y garantizar la continuidad de uno de los servicios públicos más importantes para los habitantes de la capital nortesantandereana.