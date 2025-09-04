Publicidad

Santanderes  / "Soy inocente": concejal de Aratoca tras denuncia por presunta agresión a su pareja

"Soy inocente": concejal de Aratoca tras denuncia por presunta agresión a su pareja

Violencia contra la mujer.
Foto: referencia AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 04, 2025 03:59 p. m.

El concejal de Aratoca por el Partido Liberal, Ciro Alfonso Ortiz Márquez, emitió un comunicado público, luego de ser denunciado por su novia de 22 años por presunta violencia de género. El cabildante aseguró que está dispuesto a colaborar con las autoridades competentes en el marco de la investigación y a presentar las pruebas que, según él, demostrarán su inocencia.

“Me encuentro en plena disposición de comparecer, rendir las explicaciones que correspondan y aportar todas las pruebas necesarias que permitan demostrar mi inocencia y preservar mi buen nombre. Reitero mi rechazo total a cualquier forma de violencia contra la mujer, porque defiendo la vida, la dignidad humana y los derechos fundamentales”, señaló Ortiz en su pronunciamiento.

El concejal también aseguró que, días antes de la denuncia, había solicitado formalmente que la Comisaría de Familia de Aratoca se declarara impedida de conocer el caso, buscando garantizar objetividad y transparencia en el proceso. Además, lamentó que, según él, algunos medios de comunicación hayan difundido la denuncia sin escuchar previamente su versión.

Por su parte, la Alcaldía de Aratoca emitió otro comunicado en el que rechazó categóricamente cualquier tipo de maltrato hacia las mujeres y pidió a las autoridades avanzar en la investigación para esclarecer los hechos.

El caso sigue en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, mientras organizaciones sociales y la comunidad reclaman garantías de protección para la presunta víctima y transparencia en el proceso judicial que involucra al cabildante liberal.

Este es el comunicado:

Publicidad

comunicado concejal aratoca.jpeg

