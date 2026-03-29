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Temor en vías de Santander: disparan contra buseta, se investiga intento de robo

El conductor de una buseta intermunicipal, fue baleado en una pierna mientras cubría su ruta en la vía entre El Playón y Bucaramanga, en horas de la noche. En el vehículo se movilizaban siete pasajeros, quienes resultaron ilesos.

Disparan contra buseta de transporte intermunicipal en vías de Santander.JPG
Imagen de la comunidad. Disparan contra buseta de transporte intermunicipal en vías de Santander.
Por: Alix Salamanca
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Actualizado: 29 de mar, 2026

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