Temor en vías de Santander: disparan contra buseta, se investiga intento de robo

La inseguridad vuelve a golpear las carreteras de Santander; un conductor de buseta resultó herido en un nuevo hecho de inseguridad ocurrido en la vía que comunica El Playón con Bucaramanga, en el sector conocido como La Calera, en la subida al cerro.

El ataque ocurrió hacia las 7:30 de la noche, cuando la buseta cubría su ruta habitual Rionegro–Bucaramanga. Al llegar a El Playón, según versiones preliminares, varios delincuentes intentaron detener el vehículo para cometer un hurto, pero la situación escaló rápidamente y terminó en un hecho violento.

Temor en vías de Santander: intento de robo en la vía entre El Playón y Bucaramanga dejó herido al conductor de una buseta. Delincuentes dispararon contra el vehículo al no detenerse. Pasajeros resultaron ilesos. #VocesySonidos pic.twitter.com/y7vSFkArOF — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 29, 2026

En medio del intento de robo, el conductor fue impactado por un disparo en una pierna, generando momentos de pánico entre los siete pasajeros que se movilizaban en la buseta, quienes afortunadamente resultaron ilesos.

A pesar de la gravedad del ataque, el conductor logró acelerar la buseta hasta llegar a inmediaciones del municipio, buscando ayuda de la comunidad. Posteriormente, fue auxiliado y trasladado a un centro asistencial, donde permanece bajo atención médica. Hasta el momento, las autoridades no han entregado un reporte oficial sobre su estado de salud.



Cabe recordar que hace aproximadamente un mes, en este mismo corredor vial de paso obligatorio hacia la costa atlántica, ya se habían registrado casos de hurto a conductores.

Esta situación llevó a las autoridades a intensificar los operativos de seguridad con unidades del GOES y la Policía de Santander, medidas que se mantienen activas para prevenir nuevos hechos delictivos.

Este nuevo caso ha encendido las alarmas entre transportadores y usuarios de la vía, quienes denuncian un aumento de los hechos de inseguridad, especialmente en horas de la noche.

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Por su parte, las autoridades confirmaron que se adelantan operativos en la zona para ubicar a los responsables y reforzar la seguridad en este corredor clave para la movilidad en Santander.