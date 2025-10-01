Tensión en Tránsito de Bucaramanga por fallas en el sistema y disturbios de usuarios

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga vivió momentos de tensión este miércoles en la mañana, luego de que una falla en el software Moviliza dejara sin servicio a los usuarios que acudieron a realizar trámites.

El colapso de la plataforma, que desde hace varios meses venía registrando inconsistencias, generó la suspensión de procesos como la salida de vehículos de patios, traspasos, pago de impuestos y expedición de licencias. La situación desató la furia de varias personas dentro de la sede, quienes reaccionaron con violencia ante la demora en la atención.

De acuerdo con el reporte oficial, en medio de los disturbios algunos usuarios rompieron un vidrio de las oficinas, cerraron las puertas del lugar y agredieron a la secretaria del director de la entidad. Aunque la funcionaria no resultó con lesiones físicas de gravedad, sí sufrió daños en sus pertenencias y afectaciones emocionales.

El director de Tránsito, Jhair Manrique, calificó lo ocurrido como una situación crítica y confirmó que el sistema fue restablecido hacia el mediodía con apoyo del equipo técnico en Bogotá. “Entendemos la molestia de la ciudadanía, pero nada justifica la violencia contra los funcionarios”, señaló.



Entre tanto, la Policía Metropolitana revisa las cámaras de seguridad para identificar a los responsables de las agresiones y daños materiales. Uniformados permanecen en el lugar para garantizar la seguridad y el normal funcionamiento de la atención al público.