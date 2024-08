Terminó en desmanes bloqueo de la vía entre Bucaramanga y San Gil

En la madrugada de este miércoles, 21 de agosto, terminó enSan Gil el bloqueo que realizaban comunidades en la vía que comunica aBucaramanga conBogotá en protesta por el incumplimiento de contratista de la Gobernación de Santander en la pavimentación de la carretera a los municipios de Mogotes, Onzaga y San Joaquín.

Un grupo de conductores de tractomulas cansados del bloqueo y la larga espera decidieron a la fuerza levantar las barricadas que habían colocado los manifestantes y procedieron a dar paso a los vehículos que estaban atascados en un trancón de más de 10 kilómetros.

“Dónde está la Policía y el Ejército para que nos ayuden”, gritaban las personas que hacían parte de la protesta y que no pudieron evitar que los conductores de las tractomulas habilitaran el paso de vehículos a la fuerza.

El bloqueo de esta importante carretera de Santander fue producto del descontento de las comunidades de los municipios deMogotes, Onzaga y San Joaquín, quienes reclaman la terminación de las obras de pavimentación de la carretera.

En desmanes terminó un bloqueo que duró más de 14 horas de la vía entre Bucaramanga y San Gil. Conductores de tractomulas levantaron las barricadas colocadas por comunidades que protestaban porque contratista abandonó obras de pavimentación de la carretera a Mogotes #MañanasBlu pic.twitter.com/k0FLJZwUV1 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 21, 2024

Publicidad

"Es un contrato de 88.000 millones de pesos, el cual tiene como objetivo la construcción, mejoramiento y mantenimiento del corredor vial San Gil, Mogotes, San Joaquín y Onzaga. El contratista a 31 de diciembre debería tener ejecutados 30.000 millones de pesos y más o menos alrededor de 8 kilómetros pavimentados. Esta es la hora y solamente ha ejecutado 15.000 millones de pesos y ha hecho 1,4 kilómetros", dijo una de las manifestantes.

La preocupación entre los manifestantes es palpable, ya que la Gobernación de Santander ha iniciado un proceso sancionatorio que podría llevar a la liquidación del contrato. Esto, según los líderes de la protesta, podría dejar una deuda de alrededor de mil millones de pesos entre nóminas, acreedores, proveedores y subcontratistas.

Persiste el cierre en la vía San Gil - Bucaramanga por el bloqueo de campesinos que, pese al anuncio de levantar el paro, piden la presencia del gobernador Juvenal Díaz en la zona para llegar a acuerdos sobre el mejoramiento de la malla vial que comunica a los municipios de… pic.twitter.com/Dl85VwHyIb — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 21, 2024

Publicidad

"Estamos exigiendo que primero que todo paguen lo que deben, entreguen paz y salvo de lo que deben, independientemente de que puedan continuar o no puedan continuar, no trabajen con los dineros de la comunidad. Como pueden evidenciar, tenemos todo organizado, hay camiones con colchones, carpas, sillas, las provisiones están más o menos para mil personas. Traemos también un refrigerador para mantener el tema de la proteína, la carne refrigerada. Estamos preparados para atender esta situación hasta tanto no tener una solución", afirmó la manifestante.