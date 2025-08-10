Tres muertes violentas sacuden a Santander en menos de 12 horas: esto se sabe

En hechos aislados, tres personas fueron asesinadas en las últimas horas en Bucaramanga, Girón y Barrancabermeja, aumentando la preocupación por la violencia en el departamento.

El primer caso se registró a las 7:42 de la noche en el barrio San Cristóbal Norte de Bucaramanga, donde fue asesinado Jhon Sneyder Vega Silva, de 34 años. Según testigos, un hombre que vestía pantalón azul, gorra de colores, tapabocas y camisa amarilla se acercó a pie, desenfundó un arma de fuego y, sin mediar palabra, disparó contra la víctima.

Vega Silva fue trasladado en un vehículo particular al Hospital del Norte, pero llegó sin signos vitales. Las autoridades investigan el hecho como un presunto caso de sicariato y ajuste de cuentas.

El segundo homicidio ocurrió en el sector del puente El Bueno, en la vía que comunica a Bucaramanga con Girón. Allí, Fabián David Luna Gómez, de 28 años, fue atacado por dos hombres que se movilizaban en motocicleta.

De acuerdo con la investigación preliminar, la víctima estaba en compañía de una mujer que presuntamente consumía sustancias alucinógenas cuando los agresores ingresaron al lugar.

Luna Gómez intentó huir, pero fue alcanzado y recibió tres disparos en la cabeza, falleciendo en el sitio.

Finalmente, en Barrancabermeja, hacia las 3:00 de la madrugada, un joven aun sin identificar fue baleado en el sector de la Península, comuna 4. La Policía lo trasladó a la Clínica Magdalena, pero ingresó sin signos vitales. Al no portar documentos, permanece como N. N., mientras el CTI de la Fiscalía adelanta la investigación y el levantamiento del cuerpo.

Las autoridades han reforzado los operativos en las zonas donde ocurrieron los hechos para dar con los responsables y prevenir nuevos casos de violencia.