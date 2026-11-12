UBPD recupera 115 cuerpos en el cementerio de Barrancabermeja durante labores de búsqueda

Una nueva intervención forense adelanta la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) en el cementerio La Resurrección de Barrancabermeja, como parte de las acciones para encontrar e identificar a personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado.

Esta es la undécima fase de intervención en este camposanto, donde, de acuerdo con el balance entregado por la Alcaldía Distrital, se han identificado aproximadamente 260 sitios de interés forense y se ha logrado la recuperación de 115 cuerpos durante las diferentes jornadas de búsqueda realizadas en los últimos años.

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El gerente regional de la UBPD, César Gómez, explicó que los cuerpos recuperados durante estas labores son trasladados al Centro Integral de Abordaje Forense, donde un equipo interdisciplinario de médicos, antropólogos y odontólogos adelanta los procedimientos necesarios para establecer su identidad.

Posteriormente, los análisis son remitidos al Instituto Nacional de Medicina Legal para realizar los respectivos cotejos, incluidos los estudios genéticos que permitan avanzar en la identificación de las personas desaparecidas.



Las labores de esta nueva fase

Se extenderán hasta el próximo 14 de noviembre. Por esta razón, el cementerio La Resurrección tendrá restricciones para el ingreso de visitantes y las visitas de familiares a las tumbas estarán suspendidas temporalmente. Sin embargo, las inhumaciones continuarán realizándose en los horarios establecidos con las funerarias.

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La Alcaldía informó que, si se cumple el cronograma previsto, el servicio del camposanto retornará a la normalidad el 15 de noviembre.

Estas intervenciones buscan avanzar en la respuesta a las familias de las 1.224 personas dadas por desaparecidas que registra Barrancabermeja, en medio de los esfuerzos por esclarecer lo ocurrido durante el conflicto armado y contribuir a la reparación de las víctimas.