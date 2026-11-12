Menores usados para asesinar y drogas: así operaban bandas desarticuladas en Bucaramanga

Ocho estructuras delincuenciales que estarían detrás de homicidios, extorsiones, tráfico de estupefacientes y hurto de motocicletas fueron golpeadas durante la Operación Mano de Hierro, desplegada en Bucaramanga y su área metropolitana, con la presencia y el liderazgo del presidente de la República, Abelardo de la Espriella.

La ofensiva se desarrolló durante la madrugada de este jueves 12 de noviembre, con la participación de la Fuerza Pública y el Bloque Operacional de Seguridad Urbana (BOSUR). El balance divulgado por el mandatario reportó 136 capturas y 70 diligencias de allanamiento, además de incautaciones de armas, explosivos, celulares y estupefacientes.

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Sin embargo, más allá de los resultados operativos, las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación permitieron conocer detalles sobre la forma en que funcionaban estas organizaciones criminales en Bucaramanga, Piedecuesta, Girón y Floridablanca.

Entre los hallazgos más preocupantes está la presunta instrumentalización de menores de edad para cometer homicidios. Según el ente acusador, las organizaciones conocidas como ‘Los Cabros’ y ‘Alevosía’ habrían utilizado adolescentes para ejecutar asesinatos en medio de disputas por el control de las rentas criminales en Bucaramanga y Piedecuesta.



A la estructura ‘Alevosía’ también se le atribuye el asesinato de una adolescente de 16 años, ocurrido el pasado 20 de enero en Bucaramanga.

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Esta madrugada salí a las calles de Bucaramanga, hombro a hombro con nuestra valiente Fuerza Pública, para liderar personalmente la Operación Mano de Hierro, una ofensiva contundente… pic.twitter.com/vAEnrT8U26 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 12, 2026

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Otro de los fenómenos identificados tiene que ver con el ingreso de drogas a los establecimientos penitenciarios. La banda ‘La Oficina’ presuntamente instrumentalizaba mujeres y personas en condición de vulnerabilidad para introducir marihuana, cocaína y sustancias sintéticas a las cárceles de Palogordo y La Modelo.

Por su parte, la organización ‘Candado’ estaría dedicada al hurto de motocicletas mediante la modalidad de halado, para posteriormente desmantelarlas y comercializar sus repuestos en el mercado ilegal.

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La Fiscalía identificó otras estructuras denominadas ‘Los Gemelos’, ‘Los Colinos’, ‘Dominio’ y ‘Dionisio’, que también estarían involucradas en diferentes actividades delictivas.

De las 136 personas capturadas, 61 tenían órdenes judiciales y 72 fueron detenidas en flagrancia. Adicionalmente, tres menores de edad fueron aprehendidos.

Incautaciones

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Durante los 70 allanamientos también se incautaron armas de fuego y sustancias estupefacientes. En la escarpa occidental de Bucaramanga fueron encontrados 600 gramos de mercurio que, según las autoridades, tendrían como destino actividades de explotación ilegal de minerales. Su valor comercial fue estimado entre 150 y 200 millones de pesos.

El balance divulgado por el presidente Abelardo de la Espriella también incluyó la incautación de 12 armas de fuego, 430 cartuchos, 1.800 gramos de explosivos, 27 celulares y más de 18.837 gramos de estupefacientes. Además, se anunció la extinción de dominio de bienes avaluados en 1.541 millones de pesos.

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Los capturados serán presentados ante jueces de control de garantías y la Fiscalía les imputará, de acuerdo con su presunta responsabilidad, delitos como concierto para delinquir, homicidio, extorsión, tráfico de estupefacientes, receptación y hurto.

La Operación Mano de Hierro hace parte de la estrategia de los Bloques de Seguridad Urbana del Gobierno Nacional, con la que se busca intervenir estructuras delincuenciales que afectan la seguridad en las principales ciudades del país.